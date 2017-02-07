Пять шагов для революции 3 7.02.2017, 20:58

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Историю творят те, кто может проложить путь вперед и увлечь других - даже скептиков.

На протяжении всей истории социальных движений небольшие, почти не связанные между собой группы, объединенные одной целью, провоцировали качественные изменения. Суфражизм и борьба за гражданские права в США, за независимость Индии, цветные революции в Восточной Европе и Арабская весна — все это основано на объединении слабых против сильных.

Важную роль здесь играют протесты. Взгляните на недавние шествия в Польше против непопулярного закона, который ограничивал право на аборт. Они вдохновили миллионы на дальнейшие действия — в том числе и забастовки — что в результате заставило законодателей отступить, пишет корреспондент Forbes Грег Сателл в статье для американского издания Digital Tonto (перевод - inosmi.ru).

Тем не менее, даже такие масштабные марши, как недавние против Трампа — только первый шаг. Есть несколько причин, почему одни движения достигают успеха, а другие — нет, и активисты должны учиться на ошибках. Чтобы действительно повлиять на ситуацию, движение должно сделать пять шагов.

Шаг первый: определить, что именно вы хотите изменить

Четкое определение изменений, которые должны произойти — лейтмотив успешных движений. Участники движения за гражданские права хотели конкретных изменений в законах. Ганди хотел независимости от британцев. Во время цветных революций требовали смены власти. Это были осязаемые цели, вокруг которых возможно было построить стратегию.

Во время сербской Бульдозерной революции, которую помог провести Срджа Попович, целью было избавить страну от диктатора Слободана Милошевича. Точка. Полная остановка. Без разночтений. Это казалось невозможным, потому что Милошевич руководил страной железной рукой. Тем не менее, цель была достигнута.

Что являлось целью женских маршей? Они проводились для того, чтобы убрать Дональда Трампа с поста президента? Выступали участники марша против конкретной политической линии или за нее? Те, кто вышел с таким энтузиазмом, должны были задаться вопросом: «Если бы вы могли взмахом волшебной палочки что-то изменить, что бы это было?». Если даже на такой простой вопрос нет ответа, то в чем смысл этих маршей?

Необходимость четко формулировать цель становится очевидной, если взглянуть на неудачные движения. Например, как отметил Джо Носер, у движения «Захвати Уолл Стрит» «было множество жалоб, направленных в основном против «гнета корпораций», но они «так и не пошли дальше лозунгов». Недостаточно просто показать, что работает неправильно — необходимо четко представлять, чего вы хотите вместо этого.

Революция начинается не со слогана, а с видения изменений, которых вы хотите добиться. Это не значит, что нужно быть непреклонными. Вы не должны пытаться навязать свое видение — вы делитесь им, слушаете, вы уважаете тех, кто не разделяет ваши взгляды. Но прежде всего — вы понимаете, что отстаиваете.

Шаг 2: Расширение круга союзников

После того, как вы четко определили, каких перемен хотите, ради их осуществления необходимо изучить союзников. Определите, от кого можно ожидать активной или пассивной поддержки, кто будет в лучшем случае сохранять нейтралитет, а в худшем — окажется в активной или пассивной оппозиции. Как писал Сунь-цзы, «Познай себя, своего врага и местность». Спектр союзников — это территория.

Успешные движения не стремятся сразу одолеть своих противников; они постепенно лишают поддержки оппонентов. Начните с тех, кто открыт для перемен, и преодолевайте все более сложные уровни сопротивления. Другими словами — нужно начать с мобилизации активных союзников и основных сторонников. После того, как вы начнете побеждать среди пассивной оппозиции, вы окажетесь на грани победы.

Например, свое движение за гражданские права Мартин Лютер Кинг-младший и его современники начали с мобилизации темнокожих на юге, а затем перешли к приобщению белых с севера. И когда Харви Милк начал движение за права ЛГБТ, он начал с геев на Кастро-стрит, а затем взялся за либералов в районе залива Сан-Франциско.

Для победы нужно не создавать коалицию отверженных, а излагать свои ценности настолько ясно, чтобы убедить других присоединиться к делу. Империи умирают не потому, что люди борются с ними, а потому что поддерживают разрушения. Для победы вы должны убедить других в том, что проблема существует.

Шаг 3: Определить столпы власти

Не менее важной задачей, чем подбор союзников, является определение институтов, которые могут реализовать нужные вам изменения. Невозможно осуществить изменения в одиночку, и все, кто обладают какой-то властью, зависят от тех, кто выполняет приказы.

Этими «столпами» могут быть полиция, СМИ, система образования, государственные учреждения или другие организации. Несмотря на важность народной поддержки, изменения вряд ли произойдут без поддержки институций. Например, чтобы повлиять на систему уголовного правосудия, придется заручиться поддержкой полиции, судей и прокуроров.

В Сербии революционная группа Отпор считала аресты не только актом неповиновения, но и возможностью построить хорошие отношения с полицией. В частности, протестующие были обучены защите офицеров от провокаций в собственных рядах. В конце концов, когда полицейские должны были решить, стрелять по толпе или присоединиться к ней, они выбрали последнее.

Кто внутри или вне коридоров власти может реализовать или воспротивиться изменениям? Каковы их причины? Что они получат или как пострадают от изменений, которые вы требуете? Это все нужно понять.

Шаг 4: Стремитесь привлечь, а не перебороть

Каждое движение стремится исправить определенную несправедливость, но это может завести в ловушку демонизации другой стороны. На этом этапе многие движения сходят с дистанции. Гнев — эффективное средство мобилизации, но без надежды он разрушителен. Вам нужно создать положительное дело с положительной тактикой.

Поэтому стоит начать с небольших достижимых целей. Союзники Ганди сомневались в его идее сделать налог на соль центральным вопросом индийского движения за независимость, потому что выступали за всеобъемлющие изменения, но он понял, что один вопрос, даже маленький, может объединить нацию и сломить монополию британского Раджи на власть.

Дешевая, легковоспроизводимая тактика с низким уровнем риска наиболее успешна. Она помогает мобилизовать нужное число союзников, чтобы повлиять на столп власти. И неважно, идет ли речь о разрушении, мобилизации или привлечении людей в союзники, особенно если тактика воспринимается как позитивная и добродушная.

Блокирование улиц и бросание камней в полицию скорее исключит их из возможных союзников, и заметно усложнит получение поддержки представителей столпов власти. Во время президентской кампании в США Bernie Bro, возможно, завели самых горячих сторонников Берни Сандерса, но они же, вероятно, оттолкнули многих, кто был необходим для победы.

Шаг 5: Разработать план сохранения победы

Как ни странно, один из самых опасных этапов революции наступает сразу после победы. Во время украинской Оранжевой революции 2004 года победившая команда не смогла создать единое эффективное правительство, и страну вскоре снова поглотил хаос. В Египте 2011 года основной движущей силой были светские протестующие, но в итоге на выборах победили «Братья-мусульмане».

Важно не путать движение за перемены с ценностями, которые они представляют. То, что вы выиграли выборы или утвердили свою программу и получили на нее деньги, не означает победы. На самом деле именно в этот момент вы должны поддержать союзников и убедить заинтересованные стороны, что перемены — на первом месте.

Как пишет Мойзес Наим в «Конце власти», сегодня «легче получить власть, чем ее использовать и сохранить». «Чтобы по-настоящему изменить что-то, мало просто сменить политику или сменить режим власти. Нужно изменить убеждения, которые приводят к действиям».

Чтобы присоединиться к акции или бросить камень, многого не нужно. Историю творят те, кто может проложить путь вперед и убедить других — даже скептиков — что путешествие стоит начинать.