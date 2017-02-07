Олег Кононов: Я готов снова рассмотреть вариант сборной Беларуси
- 7.02.2017, 21:26
Белорусский специалист заявил, что ему интересна работа c национальной команде.
Белорусский специалист Олег Кононов, который в сентябре расстался с российским «Краснодаром» и с тех пор остается без работы рассказал «Прессболу», что готов вновь рассмотреть вариант с приходом на пост главного тренера сборной Беларуси.
До сего момента сведений о трудоустройстве Кононова на клубном уровне не поступало, а именно тренерская занятость в клубе является непреодолимым препятствием при рассмотрении БФФ кандидатур на сборную.
- Как ваши переговоры с клубом?
- Ситуация складывается так, что моя клубная карьера может возобновиться не раньше лета.
- Значит ли это, что работа в сборной Беларуси теперь вам интересна?
- Да, в связи со сложившимися обстоятельствами я готов снова рассмотреть этот вариант. Сборная — дело очень серьезное, ответственное, требующее обсуждения с руководством федерации многих вопросов.
Олег Кононов — уроженец России, но, рано перебравшись в Беларусь, провел здесь практически всю игровую карьеру.