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Олег Кононов: Я готов снова рассмотреть вариант сборной Беларуси

  • 7.02.2017, 21:26

Белорусский специалист заявил, что ему интересна работа c национальной команде.

Белорусский специалист Олег Кононов, который в сентябре расстался с российским «Краснодаром» и с тех пор остается без работы рассказал «Прессболу», что готов вновь рассмотреть вариант с приходом на пост главного тренера сборной Беларуси.

До сего момента сведений о трудоустройстве Кононова на клубном уровне не поступало, а именно тренерская занятость в клубе является непреодолимым препятствием при рассмотрении БФФ кандидатур на сборную.

- Как ваши переговоры с клубом?

- Ситуация складывается так, что моя клубная карьера может возобновиться не раньше лета.

- Значит ли это, что работа в сборной Беларуси теперь вам интересна?

- Да, в связи со сложившимися обстоятельствами я готов снова рассмотреть этот вариант. Сборная — дело очень серьезное, ответственное, требующее обсуждения с руководством федерации многих вопросов.

Олег Кононов — уроженец России, но, рано перебравшись в Беларусь, провел здесь практически всю игровую карьеру.


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