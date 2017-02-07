Первая веган-библиотека открылась в Минске 7.02.2017, 21:48

Организаторы библиотеки постарались подобрать список литературы таким образом, чтобы заинтересовать самый широкий круг «зеленых» читателей.

Первый филиал Веган-библиотеки расположился в центре Минска в кафе «ВегаБургер» на Киселева, 4. На специальной полочке можно найти издания на различную тематику от вопросов биоэтики и защиты прав животных до проблем экологии и здорового образа жизни, сообщает ecoetika.by.

Книги можно читать в кафе, а также взять их домой: читателю надо предъявить администратору паспорт и ознакомиться с Правилами пользования библиотекой.

Основная часть книг — из частной коллекции директора «Центра этичного отношения к природе» Людмилы Логиновской. А главным вдохновителем идеи стал активист Сергей Петрунин из Витебска. Уже несколько лет у него дома работает «зелёная» библиотека, своими книгами он делится со всеми желающими.

Организаторы библиотеки постарались подобрать список литературы таким образом, чтобы заинтересовать самый широкий круг читателей: детей и взрослых, простых обывателей и продвинутых «зелёных» читателей. Разнообразной будет литература и по своему жанру: книги обещают быть не только научно-публицистической, но и художественной направленности, как на русском, так и на белорусском языке. Фонд библиотеки будет постоянно пополняться, в том числе и новыми редкими изданиями, переведенными на русский язык.