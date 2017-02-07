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Бетси Девос стала новым министром образования США

  • 7.02.2017, 21:55

Впервые в истории Сената США вице-президенту пришлось воспользоваться правом голоса при утверждении министра.

Сенат США во вторник после длительного обсуждения утвердил Бетси Девос новым министром образования. Поскольку мнения относительно кандидатуры Девос разделились поровну, своим правом голоса воспользовался вице-президент Майкл Пенс.

В настоящее время в Сенате 52 места занимают республиканцы, остальные 48 остались за демократами.

Обычно этого перевеса достаточно для утверждения предложенных президентом США Дональдом Трампом кандидатур, даже если все сенаторы от Демократической партии голосуют против. Однако в этот раз против утверждения Девос выступили не только представители оппозиции в полном составе, но и двое сенаторов-республиканцев.

Таким образом, впервые в истории Сената США вице-президенту пришлось воспользоваться правом голоса при утверждении министра.


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