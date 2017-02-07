«Григорьич, я люблю другого!» 1 7.02.2017, 22:20

Известный поэт и писатель написал юмористическое стихотворение об отношениях Лукашенко и Путина.

Александр Лукашенко собрал большую пресс-конференцию, на которой сделал резкие заявления в адрес России. Известный поэт и писатель Дмитрий Быков разместил на сайте sobesednik.ru стихотворение о конфликте Лукашенко и Путина.

Лукашенко:

– Володя… Я ж, как ты, изгой!

Я ж был твоей опорой, Вова!

Путин (холодно):

– Теперь мне нравится другой.

Ты слышал? Я люблю другого.

Лукашенко:

– Какой другой? Он сукин сын!

Не мы ль твою спасали шкуру

– Я, Федя Кастро, Ким Чен Ын,

Венесуэла и Науру!

Мы вместе были осью зла,

На прочий мир точили жало,

Меж нас измена проползла,

Меж нами кошка пробежала!

Какой-то бес поссорил нас,

Так ты одумайся ж, Володя ж!

Ты хочешь брать за нефть и газ,

Меж нас границу ты проводишь!

Вредишь ты минскому царю,

Но ты меня не объегоришь!

Путин (сострадательно):

– Григорьич! Я же говорю:

Другого я люблю, Григорьич!

Ну да, мы были Осью Зло,

Такие, собственно, не тонут…

Теперь мне крупно повезло.

Меня к себе приблизил Дональд.

Он оценил мой грозный смех,

Мою широкую натуру,

И я теперь плевал на всех

– И на Пхеньян, и на Науру.

Лукашенко:

– Какой неслыханный пример

Международного разврата!

Из-за него ты предал брата.

Путин (мечтательно):

– Григорьич!

Он миллиардер.

Лукашенко:

– Там три банкротства за спиной,

А миллиардов только девять!

Путин:

– Он сделку сделает со мной.

А ты… чего ты можешь сделать?

Лукашенко:

– Изменщик! Жалкий фанфарон!

Ты приползешь ко мне, коварный,

Когда тебе изменит он!

Путин (холодно):

– Пришлю конвой гуманитарный.