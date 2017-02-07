Минское «Динамо» обыграло «Витязь» 7.02.2017, 22:39

«Зубры» одолели дома в серии буллитов клуб из Подольска — 4:3.

Минское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 4:3 Б.

Таким образом, минчане прервали восьмиматчевую победную серию подольского клуба.

«Динамо» Минск — Витязь — 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни — Коробов, Клинкхаммер — С. Костицын — Матерухин; Шинкевич — Хенкель, Палушай — Ковыршин — Петтерссон; Лисовец — Мицкевич, Гаврус — Волков — Кулаков; Дрозд — Стась — Павлович; Карабань.

«Витязь»: Сапрыкин (Тодыков); Головков — Семенов, Макеев — Никулин — Афиногенов; Лукин -Ержабек, Копейкин — Аалтонен — Кемпе; Романов — Гимаев, Выглазов — Хорак — А. Чернов; Панков — Яценко — Швец-Роговой; Воронков, Джиошвили.

На счету подопечных Крэйга Вудкрофта 100 очков после 56 матчей.

Столько же пунктов было в копилке «зубров» в сезоне 2014/15 годов. Тогда столько очков белорусская команда набрала по итогам 60 матчей.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ минскому «Динамо» осталось сыграть с «Ладой», «Нефтехимиком» и «Ак Барсом».