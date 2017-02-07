Как отсрочить или отменить уплату налога на «тунеядство» 10 7.02.2017, 22:51

Профсоюз РЭП предлагает людям, попавшим под действие декрета «о тунеядстве», не спешить с уплатой налога.

Об этом praca-by.info рассказал активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

Он пояснил, что на период рассмотрения обращений граждан, поданных в налоговую инспекцию, и обжалования ответов в суде пеня за неуплаченный налог не взимается.

Профсоюзный активист уточнил, что после комментария Александра Лукашенко по поводу декрета «о тунеядстве», прозвучавшего 3 февраля на встрече с общественностью и СМИ, в профсоюзе убедились в необходимости использования именно такой стратегии.

Напомним, во время «открытого разговора с президентом» глава государства, отвечая на злободневный вопрос по скандальному декрету, сказал: «Нет причин дальше раскручивать эту тему… И вообще, давайте поживем, если мы уж с вами придем к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, то мы его отменим. Не надо спешить».

Андрей Стрижак подчеркнул, очень важно, чтобы как можно больше людей, считающих декрет незаконным и несправедливым, обжаловали его в налоговой инспекции и судах, чтобы власти осознали свою ошибку и отменили декрет немедленно:

– Важно, чтобы обращения носили массовый характер, чтобы власть не могла сказать, что это несколько недовольных мутят воду. Поскольку этот декрет не продуман, не учитывает множество случаев и обстоятельств, при которых люди оказались без работы или не могли работать. Если обращений будет много, это подчеркнет массовый характер проблемы, в очередной раз покажет абсурдность и неработоспособность декрета и продемонстрирует издержки его исполнения (загруженность судебной системы).

Вместе с тем, Андрей Стрижак отметил, что, хорошо знаком с практикой работы белорусской судебной системы и не питает относительно нее никаких иллюзий. Однако, обратил внимание профсоюзный активист, обращение в суд обойдется в одну базовую величину (размер пошлины составляет 23 рубля), а уплата налога – в двадцать (360 рублей).

– Даже если не удастся доказать свою правоту в суде, тяжба дает отсрочку в уплате сбора, и есть шанс, что за время рассмотрения дел в суде, ситуация изменится, и декрет будет отменен. Этим шансом стоит воспользоваться, – сказал профсоюзный активист.

Он добавил, что профсоюзные юристы готовы консультировать всех, кто захочет отстаивать свои права в суде. Если же человек является членом профсоюза, в этом случае профсоюз имеет право представлять его интересы в суде.

Кроме того, напомнил профсоюзный активист, после рассмотрения дела в суде можно будет подать кассационную жалобу на его решение. В этом случае размер госпошлины составляет половину базовой величины (11,5 рублей).

– Таким образом, судебный процесс обойдется человеку в 1,5 базовые величины (34,5 рублей). И если все недовольные декретом решат защищать свои права, то налоговые инспекции и суды завалят этими жалобами, и тогда уплату налога можно будет отсрочить на несколько месяцев, а за это время, надеемся, власть придет к выводу, что это анахронизм, – заключил Андрей Стрижак.

Справка юридической службы профсоюза РЭП

Жалоба в районную налоговую инспекцию должна быть направлена не позднее 17 февраля 2017 года. В противном случае с 21-го февраля будет начисляться пеня в размере ставки рефинансирования Национального Банка РБ (на данный момент 17%, что составляет 5,4 рубля в месяц).

Ответ налоговой инспекции вы должны получить в течение месяца (п. 11 Декрета №3).

2. Если вас не устраивает ответ районной налоговой инспекции, вы в течение 10 дней со дня получения решения налогового органа можете обжаловать его в областной налоговой инспекции (ст.87 п.2 Налогового Кодекса РБ).

При этом жалоба должна подаваться по адресу районной налоговой инспекции, вынесшей решение, которые вы хотите обжаловать. В течение 3-х дней поступившая жалоба направляется в областную инспекцию для рассмотрения.

Ответ из областной налоговой инспекции вы должны получить также в течение месяца (ст.87 п.5 Налогового Кодекса РБ).

3. В случае отрицательного ответа из областной налоговой инспекции следует обратиться в суд. Можно использовать коллективную подачу жалоб. Дополнительные консультации по обращениям в суд можно бесплатно получить в офисах профсоюза РЭП.