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Проект белорусских добровольцев шагает по Украине

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  • 7.02.2017, 23:04

В Украине продолжается проект, направленный на информирование украинских школьников об участии белорусских добровольцев в войне.

Организатором проекта является Общественный сектор Отряда «Погоня» при поддержке Народного депутата Украины - Игоря Гузя, сообщили Charter97.org организаторы проекта.

На этот раз белорусский доброволец «Зубр» встретился с учениками школы села Смидин Старовыжевского района Волынской области.

«Зубр» рассказал о мотивах своего участия в войне на Востоке Украины и о реалиях, которые на самом деле там существуют. В конце встречи белорус отвечал на вопросы, которые интересовали учащихся.

После встречи в актовом зале школы сформировалась большая очередь - каждый хотел сфотографироваться с бойцом.

До этого встречи с белорусским добровольцам «Зубр» прошли уже в 8 школах Владимир-Волынского, Ковеля и Любомля. В общей сумме их посетило более 1500 школьников.


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