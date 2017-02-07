Продюсер Brutto: У каждого поколения свой Михалок 1 7.02.2017, 23:34

Сергей Михалок

Фото: Иван Межуй/charter97.org

Антон Азизбекян рассказал о новом альбоме группы и о том, какие сюрпризы ждут поклонников на предстоящих концертах.

Brutto – группа, которая не нуждается в особом представлении. Созданный Сергеем Михалком коллектив очень быстро набрал обороты и всегда собирает полные площадки. Уже совсем скоро Brutto выступит в Бресте в рамках первого белорусского тура с программой «Double Hot». В связи с этим, продюсер группы Антон Азизбекян рассказал binkl.by о туре, новом альбоме группы и о том, какие сюрпризы ждут поклонников на предстоящих концертах.

Сотрудничество с «Allstars»

Практически все концертные агентства хотели организовать выступления Brutto, ведь то, что мы сейчас представляем и несём – это актуально, интересно, а самое главное, этот интерес проявляется в двустороннем порядке. Другое дело, для качественной организации нужен был профессионал. Таковым стало агентство «Allstars». В один прекрасный день представитель компании приехал в Киев, где я тогда жил, и предложил тур по Беларуси.

Я с удовольствием на него согласился, а про себя подумал, что появились ещё одни смелые парни, которые хотят организовать наши концерты в Беларуси. На протяжении некоторого времени мы с ними встречались, обсуждали детали, и вот, 10 февраля у нас начинается тур по Беларуси, а 11 февраля мы выступим в Ледовом дворце города Бреста!

Первый наш концерт в Беларуси, который состоялся в Гомеле 29 октября 2016 года, организовывало это же агентство. Для нас это шоу было очень волнительным, ведь выступления на Родине важны для каждого артиста и музыкальной группы. И, несмотря на внешнее спокойствие ребят, по их глазам было видно, что они волнуются, но переживание это было по-своему доброе, ведь они выступали на своей земле, на «сваёй Бацькаўшчыне».

О туре по Беларуси

Концерты в этот тур еще будут добавляться, совсем недавно мы получили гастрольные удостоверения для Жлобина и Могилева и Минск совершенно не последний город в нашей программе. Городов много, и мы везде хотим выступить. Несмотря на размер нашей команды и огромное количество музыкального оборудования, мы умеем работать везде, в том числе и на маленьких площадках. Мы понимаем, что, к примеру, город Лида не виноват, что в нём нет такого же прекрасного Ледового дворца, как в Гродно. Это значит, что мы садимся в машину и едем работать в тех условиях, которые нам предложат.

Ценовая политика билетов – очень важный вопрос. Когда мы узнали стоимость билетов на концерты этого тура, которую выставили организаторы, мы в категорической форме попросили уменьшить цены на билеты вдвое. Потому что мы так хотим, и так будет правильно.

В каждом городе тура у нас планируется meet&greet – встреча с поклонниками перед концертом. Для того, чтобы туда попасть, нужно в видеообращении рассказать группе, какие места в вашем городе стоит увидеть. Такую практику мы использовали перед нашим гомельским концертом. Тогда, например, был весьма трогательный момент, когда маленький мальчик записал обращение в виде песни под гитару. Он старался, мы это видели и нам было очень приятно. Такие моменты греют душу.

Встречи будут организованы, примерно, для 15-20 человек, чтобы все чувствовали себя комфортно и успели немного пообщаться с группой. Нам очень нравится общаться с людьми, но как бы не хотелось, мы не можем пригласить все три тысячи человек на встречу, ибо тогда начнётся трэш и угар. Для этого мы и устраиваем такой конкурс с видеообращениями.

Чего ожидать от концерта

У Сергея и команды есть наработанный список песен, которые они играют на концертах. Перед каждым своим выступлением ребята садятся и составляют плей-лист. Какие песни добавляются или, наоборот, убираются, я не знаю – это внутренняя кухня музыкантов. Я могу лишь сказать, что программа будет продолжительной, и ребята порадуют своих поклонников новыми песнями, которые нигде еще не звучали. Также мы представим инсталляцию, которую готовит наш большой друг, художник и дизайнер Артур Вакаров совместно с нашим виджеем Александром Галушко.

Если говорить о какой-то музыкальной поддержке со стороны других групп, то стоит заметить, что наш концерт длится 2,5 — 3 часа и, к сожалению, люди устают. Мы с удовольствием позвали бы наших друзей из Дай Дарогу, но они в это время будут выступать в Киеве. И теперь мы думаем над изобразительным средством, которое сможет как-нибудь скрасить досуг людей, которые пришли первые и вынуждены ждать час, пока начнётся концерт.

Brutto начинает свой тур с Баранович, однако там мы не ночуем – сразу едем в Брест. У нас всегда очень много времени уходит на настройку звукового оборудования и саундчек, поэтому музыканты точно будут находится в Ледовом дворце.

Если кто-то хочет увидеть Пашу Третьяка, нашего гитариста, который может поделиться секретами настройки гитары, то вам в Ледовый. Если кто-то хочет словить Михалка, то он, скорее всего, будет в парке заниматься пробежкой. Не исключено, что Гурков пойдет к друзьям в зал по тайскому боксу или просто в спортзал.

О новом альбоме, фестивалях и туре Ляписа-98

Прямо сейчас в студии ребята готовятся к туру и записывают альбом, который, к слову, не за горами. Мы очень кропотливо над ним работаем. Скажу по секрету, в новом альбоме будет духовая секция, которой не было в предыдущих альбомах. Наконец-то мы можем это делать в своей студии, в своем городе, и, как бы это банально не звучало, родные стены помогают. Готовятся новые клипы, песни, но, когда выйдет альбом, мы пока не придумали. Может, 1 апреля, но никто в это почему-то не верит.

Участие в фестивалях – это жизнь любой группы. Два года подряд мы были хедлайнерами всех, без исключения, украинских фестивалей. Что касается Беларуси, то мы открыты для предложений и у нас самих уже есть несколько, про которые я пока не могу рассказать. Как зритель я присутствовал на «Мост», “Рок за Бобров», «Вольнае паветра», «Freak summer party”.

Тур по Беларуси с Ляписом-98 не планируется. Данный проект эксклюзивный и точечный, и у него есть особенность – это full contact со зрителем, поэтому это не может быть Ледовая арена, стадион или фестиваль – артист должен всегда видеть и чувствовать зрителя.

О слушателях Brutto

Очень радует, что в Беларуси Вrutto слушает много молодых людей 12-14 лет. Самое прекрасное, что вот этим детям, которые только начинают формировать свои жизненные взгляды и принципы, не нужно бросать пить и курить, они даже не начали этого делать, потому что они получили такой посыл от группы.

Можно губить себя сигаретами, алкоголем и всякой дрянью, а можно взять и менять себя в лучшую сторону. Но помимо подростков, нас слушает и старшее поколение. В Гомеле, например, я видел семейную пару лет 55-60, которые пришли на концерт и слушали Brutto. Тут с уверенностью можно сказать, что у каждого поколения свой Михалок.