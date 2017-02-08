закрыть
8 февраля 2017, среда, 12:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В беседе с Эрдоганом Трамп назвал Турцию стратегическим партнером

  • 8.02.2017, 7:35
  • 12,116

Белый дом сообщил о деталях телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе беседы лидеры отметили близкие и давние отношения двух стран, а также подтвердили свою приверженность к борьбе с терроризмом «в любых формах», сообщает gazeta.ru.

Кроме того, Трамп вновь назвал Турцию стратегическим партнером и союзником по альянсу НАТО. Президент США также приветствовал вклад Анкары в борьбу с группировкой «Исламское государство».


Мнение

«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков
Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет