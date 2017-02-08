В беседе с Эрдоганом Трамп назвал Турцию стратегическим партнером 8.02.2017, 7:35

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Белый дом сообщил о деталях телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе беседы лидеры отметили близкие и давние отношения двух стран, а также подтвердили свою приверженность к борьбе с терроризмом «в любых формах», сообщает gazeta.ru.

Кроме того, Трамп вновь назвал Турцию стратегическим партнером и союзником по альянсу НАТО. Президент США также приветствовал вклад Анкары в борьбу с группировкой «Исламское государство».