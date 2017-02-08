Внучка Софии Ротару стала в Киеве лучшей моделью сезона 5 8.02.2017, 7:42

5,346

Некоторые сравнивают девушку с Синди Кроуфоррд.

Молодая украинская модель Соня Евдокименко — внучка известной певицы Софии Ротару — дебютировала на большом подиуме всего год назад, но уже добилась заметных успехов. Недавно она названа в Киеве лучшей моделью сезона.

Как сообщает vesti-ukr.com, девушка активно участвует в модных показах и снимается для обложек глянцевых журналов. А на днях Соня была удостоена титула лучшей модели в рамках модного мероприятия Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize.

София Евдокименко родилась 30 мая 2001 года, она — дочь музыкального продюсера Руслана Евдокименко, сына Софии Ротару, и его жены Светланы, которая также занимается продюсированием. Соня с ранних лет ведет светский образ жизни, поэтому уже достаточно известна. По стопам бабушки она не пошла, решила связать свою жизнь с модельным бизнесом. Некоторые сравнивают Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели.

Старший брат Сони — Анатолий — является профессиональным фотографом, успел поработать в одном из модельных агентств Лондона. Зачастую именно он делает фотографии сестры, которые она затем выкладывает в Сети.

София учится в Печерской международной школе, занимается танцами, рисованием и конным спортом.