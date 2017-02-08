ПВО Москвы привели в высшую степень боеготовности 3 8.02.2017, 7:50

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Фото с сайта militaryarms.ru

По тревоге поднят личный состав дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С».

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО), обороняющие Москву и центральный промышленный район, приведены в высшую степень боеготовности. Об этом в ночь на среду, 8 февраля, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, сообщает РБК.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что подразделения приведены в полную боевую готовность в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС), объявленной по поручению президента России накануне.

В Минобороны пояснили, что по тревоге был поднят личный состав дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С», который приступил к совершению маршей на запасные позиции, а также к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для убытия в назначенные районы.

В сообщении также подчеркивается, что «после прибытия в назначенные районы расчеты РЛС и ЗРС приступят к развертыванию техники, проведению контроля функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство».

В минувший вторник по поручению президента России Владимира Путина в ВКС России началась внезапная проверка. Как пояснил глава Минобороны Сергей Шойгу, решение о проверке было принято для оценки подготовки органов военного управления и российских войск к выполнению учебно-боевых задач.

Также, по словам министра обороны, во время проверки особое внимание будет уделяться ведению боевого дежурства, развертыванию систем ПРО в режиме военного времени, а также подготовке авиационных группировок «к отражению агрессии». С проверяемыми частями планируется провести тактические учения и контрольные занятия, добавил Шойгу.