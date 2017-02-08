Как костромской губернатор приехал к Лукашенко со своим самоваром 5 8.02.2017, 7:59

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Три факта о визите делегации из Костромы, вызывающие вопросы.

В Беларуси находится делегация из Костромской области во главе с губернатором Сергеем Ситниковым, пишет «Салідарнасць».

Первое, что притягивает внимание во время подобных визитов — несоответствие уровня принимающей и принимаемой сторон. Устраивая личные приемы российским губернаторам, Лукашенко фактически приравнивает Беларусь к отдельным областям России. Сложно представить себе картину, как Петр Порошенко выстраивает перед Семеном Шапиро министров и руководство предприятий.

У нас же, судя по лицам чиновников, смотрины у российских губернаторов не вызывают ни сомнений, ни чувства ущемленной гордости.

Если по-хорошему, то подобные контакты должны происходить на уровне глав заинтересованных министерств и департаментов.

Нужна ли нам дальняя дуга?

— Если говорить о наших экономических успехах за прошлый год, мы не можем быть удовлетворены. Во всяком случае белорусская сторона считает, что потенциал сотрудничества у Беларуси и Костромской области гораздо выше, чем те более $ 77 млн, которые мы имеем в нашем торгово-экономическом партнерстве, — заявила руководитель рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Костромской области России Лилия Ананич.

Цифры, озвученные чиновницей, наводят на мысли: а нужно ли Беларуси тратиться на вояжи главы государства в поисках заветного миллиарда долларов в торговле со странами так называемой дальней дуги? С тем же Пакистаном, от которого мы который год ждем выхода на заветный миллиардный рубеж, в прошлом году мы наторговали на $ 20 миллионов меньше, чем с Костромской областью.

С чем к нам пожаловал губернатор Ситников

По словам Сергея Ситникова, Костромская область готова предложить белорусской стороне продукцию льноводства и льнопереработки.

Лукашенко возрождает льноводство с 2003 года

Фото vitbichi.by

Предложение гостя выглядит, мягко говоря, странным. Складывается впечатление, что губернатор не очень-то знаком с белорусскими реалиями. Чтобы оценить неуместность предложения поставлять в Беларусь продукцию льноводства, достаточно неглубокого погружения в тему и знакомства с цитатами и заголовками.

— Лен для нас — это политическая культура, — заявил в июне 2016 года Лукашенко.

Двумя годами ранее он требовал «возродить былую славу белорусского льна». В 2012-м диктатор доводил руководителям областей персональные задания по выращиванию льна. И если копнуть глубже, то борьба за «возрождение льноводства» в Беларуси под руководством Лукашенко развернулась еще в 2003 году. Но результаты, судя по всему, пока не впечатляют.

…А тут еще губернатор Ситников с костромским льном, как в Тулу с персональным самоваром.