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Генерал Мэттис обсудил военное сотрудничество с Мексикой

  • 8.02.2017, 8:16
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Джеймс Мэттис

Глава Пентагона похвалил растущее лидерство Мексики в регионе.

Министр обороны США Джеймс Мэттис провел телефонный разговор с министром обороны Мексики Сальвадором Сьенфуэгосом Сепедой и министром ВМФ страны Видалем Собероном. Об этом сообщил Пентагон, передает gazeta.ru.

Глава Пентагона подтвердил свою приверженность к усилению двусторонних связей в вопросах обороны. Также Мэттис похвалил растущее лидерство Мексики в регионе и ее намерение провести в июле конференцию по безопасности стран Центральной Америки.


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