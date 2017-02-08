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Uber нанял инженера НАСА для разработки летающих автомобилей

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  • 8.02.2017, 8:23
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Компания рассчитывает, что запустить такие транспортные средства удастся через пять лет.

Экс-инженер НАСА Майк Мур станет новым главным инженером по авиации в компании Uber. В компании он будет руководить разработкой летательных аппаратов для города, сообщает newsru.com.

Стало известно, что компания Uber еще в октябре прошлого года представила план создания экосистемы летающих такси с вертикальными взлетом и посадкой - проект получил название "Uber Elevate". Планируется, что летающие автомобили смогут преодолевать на одной зарядке расстояние в 160 км. Компания рассчитывает, что запустить такие транспортные средства удастся через пять лет, однако Мур считает, что это можно сделать и раньше.

По словам экс-инженера НАСА Мура, у Uber есть все шансы стать лидером рынка городского электрического летающего транспорта.


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