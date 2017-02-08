«Многотонную золотую колесницу потянут 216 мужчин» 1 8.02.2017, 8:55

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Фото: Reuters

Как в Таиланде будут прощаться с королем.

Король Таиланда Пхумипон Адульядет, правивший дольше всех ныне живущих монархов, а также всех своих предшественников, умер 13 октября 2016 года в возрасте 88 лет. Он взошел на престол в 1946 году и был королем 70 лет.

По традициям Таиланда его похороны могут состояться в течение года. Пока его тело находится в закрытой гробнице в тронном зале Большого королевского дворца, реставраторы готовят королевскую колесницу «Великая победа», на которой монарха проводят в последний путь. Кремация и похороны могут состояться в сентябре, по крайней мере, к этому сроку должна быть готова колесница. Процесс реставрации — в фотографиях Reuters (перевод – tut.by).

Попрощаться с королем могут все желающие — гроб пока выставлен во дворце. Ранее вице-премьер Правит Вонгсуван заявлял, что для кремации тела короля на площади Санам Луанг построят специальное сооружение к сентябрю 2017 года.

Колесница построена в 1795 году, она сделана из дерева, декорирована золотом и зеркалами. Она весит почти 14 тонн, в длину достигает 18 метров, в высоту — более 11, в ширину — почти 5.

Колесницу к месту похорон на площади Санам Луанг с урной для кремации и телом монарха потянут 216 мужчин.

Королевскую колесницу использовали 25 раз, в последний раз в 2012 году для похорон двоюродной сестры короля Таиланда. Люди верят, что колесница должна доставить божественного обратно на небеса.

Трон после отца займет наследный принц Таиланда Маха Вачиралонгкорна.