Под Дзержинском горела птицефабрика

Под Дзержинском горела птицефабрика14
- 8.02.2017, 8:49
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Из-за пожара на птицефабрике в Дзержинском районе погибли 700 кур.
Днем 7 февраля на птицефабрике ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» начался пожар. Погибли 700 кур. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре в кирпичном здании птичника на территории птицефабрики ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в деревне Станьково поступило спасателям в 11.42.
В результате пожара из находившихся в здании 8000 кур погибли 700, уничтожены 100 квадратных метров конвейерной ленты и 50 квадратных метров шиферной кровли.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, это не первый случай, когда на агрокомбинате «Дзержинский» гибнет птица. В январе 2016 года на птицефабрике погибли 29 тысяч кур.