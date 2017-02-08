закрыть
8 февраля 2017, среда, 12:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Дзержинском горела птицефабрика

14
  • 8.02.2017, 8:49
  • 8,311

Из-за пожара на птицефабрике в Дзержинском районе погибли 700 кур.

Днем 7 февраля на птицефабрике ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» начался пожар. Погибли 700 кур. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в кирпичном здании птичника на территории птицефабрики ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в деревне Станьково поступило спасателям в 11.42.

В результате пожара из находившихся в здании 8000 кур погибли 700, уничтожены 100 квадратных метров конвейерной ленты и 50 квадратных метров шиферной кровли.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, это не первый случай, когда на агрокомбинате «Дзержинский» гибнет птица. В январе 2016 года на птицефабрике погибли 29 тысяч кур.


Мнение

«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков
Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет