Главаря террористов «ДНР» Гиви взорвали в собственном кабинете 127 8.02.2017, 9:18

7,374

АРСЕН ПАВЛОВ "МОТОРОЛА" (СЛЕВА) И МИХАИЛ ТОЛСТЫХ "ГИВИ"

Вместе с Гиви в Донецке были уничтожены два его охранника.

В самопровозглашенной «ДНР» погиб командир батальона пророссийских боевиков «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.

Информацию о гибели Толстых распространило оперативное командование «ДНР», сообщает РБК.

Михаил Толстых был убит в Донецке в 7:12 по минскому времени. Как сообщили в «минобороны ДНР», Гиви погиб при взрыве у себя в кабинете.

Cмерть Гиви подтвердили заместитель командующего «оперативным командованием» «ДНР» Эдуард Басурин, а также пресс-секретарь главаря самопровозглашенной «республики» Александра Захарченко Алена Алексеева.

Один из бывших главарей «ДНР» Игорь Стрелков на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что, по его информации, по комнате, в которой находился Толстых, был произведен выстрел из гранатомета «Шмель».

Террорист по прозвищу Абхаз в беседе с журналистами РЕН ТВ раскрыл подробности убийства Гиви.

Он подтвердил, что Михаила Толстых убили в собственном кабинете. Сообщается, что в помещении он находился не один – с ним погибли еще два охранника.

В «прокуратуре ДНР» сообщили, что им известно, кто именно совершил покушение на Толстых и удалось выйти на след исполнителей. «За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведывательные группы», — заявили в «прокуратуре ДНР».