В швейцарском чемпионате забили гол-шедевр 1 8.02.2017, 9:29

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Энтони Сотье

Футболист «Серветта» разыграл с партнером воздушную комбинацию на бровке поля, а затем ударом с лету направил мяч в дальнюю девятку.

В чемпионате Швейцарии полузащитник «Серветта» Энтони Сотье в матче против ФК «Цюрих» забил красивейший гол после не менее красивой комбинации, сообщает tut.by.

Футболист «Серветта» разыграл с партнером воздушную комбинацию на бровке поля, а затем ударом с лету направил мяч в дальнюю девятку.

В Швейцарии считают, что этот мяч должен войти в число кандидатов на премию Пушкаша. «Серветт» в итоге праздновал победу со счетом 2:1.