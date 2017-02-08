закрыть
8 февраля 2017, среда, 12:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Украине отложили продажу билетов на «Евровидение-2017»

  • 8.02.2017, 9:49
  • 16,665

Антимонопольный комитет Украины распорядился отменить результаты тендера на отбор официального продавца билетов на конкурс.

Начало продажи билетов на песенный конкурс «Евровидение» отложено в связи с тем, что Антимонопольный комитет Украины обязал отменить результаты тендера на отбор официального продавца. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил заместитель гендиректора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак.

«Мы не можем сказать, что согласны с этим решением, поэтому ищем варианты решения сложившейся ситуации, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше, — приводит его слова агентство УНИАН. — Надеемся, что билеты поступят в продажу в феврале».

По словам Грицака, решение антимонопольного комитета об отмене результатов тендера, который выиграло предприятие «В Тикет» (Concert.ua), было принято после рассмотрения жалобы других участников торгов 6 февраля. Именно на эту дату было ранее намечено начало торговли билетами.

Конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в мае.


Мнение

«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков
Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет