В Барановичах рабочих держат на зарплате в 160 рублей 5 8.02.2017, 9:59

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Из-за мороза в цехах приходится работать в телогрейках.

Зарплата 160 рублей, замерзшие станки и неполные рабочие недели: работники трех барановичских предприятий рассказали intex-press.by о том, сколько они зарабатывают и что сейчас происходит на их заводах.

Алексей, ОАО «Барановичский комбинат железобетонных конструкций»

Арматурный цех работает пять дней по 7 часов, формовочный цех через день якобы по 11 часов, но по факту, сделал норму – иди домой. Пока на работе не задерживают, как это было раньше: делали работу за 7 часов, а остальные часы заставляли досиживать.

Иногда бывает, приходим и полдня сидим, ждем рабочий материал, так как нечем работать. План в прошлом году подняли, а зарплата осталась такая же – примерно 350–500 рублей в среднем по заводу. Ее часто задерживают.

По сравнению с 2016 все осталось на том же уровне. Заказов мало, бригады закрывают, рабочих раскидывают по другим бригадам, где есть еще хоть какая-то работа. Начальство с рабочими на эту тему старается не говорить, ссылаясь на то, что сейчас везде не сладко, так что терпите.

Рабочие, естественно, настроены пессимистично, никто не верит, что в ближайшие годы что-то изменится к лучшему. Кто смог где-то по блату устроиться на другую работу или найти хорошее место в России, те ушли. Сам уже три года пытаюсь найти новую работу, но безрезультатно, предлагают «поменять шило на мыло». Если бы не помощь родителей, то, наверное, уже давно в Украине воевал, чтобы семью прокормить.

ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Шкляник, главный инженер ЖБК: «Режим работы на предприятии не менялся с прошлого года и соответствует времени года. На предприятии работает более 400 человек».

Ксения, ОАО «Барановичский автоагрегатный завод»

Зарплата у всех разная: кто работает на ЧПУ (Числовое программное управление на новых станках. – Авт.) получают по 400–500 рублей. А кто на старых станках, где вручную приходится все делать, где льется холодная эмульсия и мерзнут руки, те получают копейки.

Вы не представляете, как холодно в цехах! Приходится работать в телогрейках. У меня после нескольких лет работы заболели суставы. Не важно, холодно, жарко в цеху: если есть работа, то ты выходишь и работаешь. Руководство ходит по цеху с градусником, измеряет температуру, делает вид, что все нормально.

Люди настроены агрессивно и негативно, но уходить некуда. Держатся хоть за это место. В городе ведь работы нет вообще. Кому нужна на работу женщина с детьми?

Моя коллега в прошлом месяце получила 160 рублей – как матери-одиночке с двумя детьми жить на такую зарплату?

Начальство кормит обещаниями, что все изменится, будут лучшие времена, будут заказы. Самое обидное, что мужчинам зарплату подняли, а у женщин – на месте. С прошлого года ничего не менилось.

Работники в декрет уходят, кто-то увольняется по состоянию здоровья, у кого-то заканчивается контракт, на пенсию многие поуходили. Так вот и сокращают людей.

ОФИЦИАЛЬНО. Получить оперативный комментарий у руководства предприятия не удалось.

Валерия, ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»

С прошлого года ничего не изменилось, кризис, цеха завалены товаром.

«Грязными» получаем 230–250 рублей. Но когда отнимаем подоходный налог, оплачиваем общежитие – остается 170–180 рублей. Но, честно говоря, общежитие спасает, потому что на съем квартиры уходила вся зарплата.

Конечно, на жизнь не хватает – на зарплату можно один раз в магазин сходить и закупиться на месяц. Хорошо, что есть муж и пока нет детей. Хотя детские и то больше, чем моя зарплата.

Условия труда на БПХО меня устраивают, зарплату до 25-го стараются выдать, хотя бы часть точно.

Я, может, и поменяла бы работу, но найти что-то хорошее у меня не получается. Предлагают только работу в сфере обслуживания, но это сложно, и у меня нет желания работать в этой сфере.

ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Анискевич, заместитель директора БПХО по идеологии: «Сейчас предприятие работает в полном режиме: задействованы все смены, более 2 тысяч человек. Наша продукция стала лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» за хлопчатобумажные ткани и смешанные ткани для постельного белья».