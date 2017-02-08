Как проверяют белорусов на границе с РФ 6 Павел Мицкевич, kp.by

8.02.2017, 10:30

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Фото: Павел МИЦКЕВИЧ/kp.by

В первый день действия режима пограничной зоны журналисты отправилась на границу.

Для чистоты эксперимента едем на обычном рейсовом автобусе «Гомель - Новозыбков» и пересекаем границу по трассе М-10 на Брянск. Со стороны Беларуси на дороге нет никаких постов, подъезжаем к пункту транспортного контроля на российской территории - сооружение наподобие пограничного пункта пропуска стояло здесь и раньше.

Автобус останавливает сотрудник пограничной службы, заходит в салон и просит достать паспорта. При этом пассажиры просто держат документы в руках, не отдают человеку в форме, а тот лишь смотрит на гражданство. В автобусе ехали только белорусы и россияне, поэтому никого не высаживали и по базе не проверяли, через пару минут автобус отправился дальше. Вещи тоже никто не смотрел. То есть, пока, как и обещали российские власти, полноценного паспортного контроля на границе с Беларусью не ввели.

Для чистоты эксперимента едем на обычном рейсовом автобусе «Гомель - Новозыбков»

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На трассе движения почти нет, у обочины стоят российские и белорусские фуры. Водитель автопоезда из Беларуси говорит, что никаких изменений на границе не заметил, порядки прежние. А дальнобойщик из Венгрии даже не знал, что отныне здесь действует режим погранзоны:

- Ничего не изменилось, проблем при пересечении границы никаких. Трудности были только в Беларуси - три раза меня возвращала назад ветеринарная служба, ничего толком не объясняя. Я везу комбикорм, документы в порядке.

Идем на пункт транспорта контроля и уже показываем удостоверение. Сотрудник погранслужбы звонит начальнику и после короткого разговора бесцеремонно выпроваживает:

- Это режимный объект, находиться здесь запрещено, покиньте территорию.

Не то что сделать фото, а даже пять минут понаблюдать за работой погранслужбы нам категорически не разрешают, на вопросы не отвечают.

Подъезжаем к пункту транспортного контроля на российской территории - сооружение наподобие пограничного пункта пропуска стояло здесь и раньше

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

С границы добирается попутками, останавливается легковушка с российскими номерами, за рулем - кавказец:

- Они проверяют только таких людей как я, из Дагестана, Чечни. Каждый раз, когда въезжаю, смотрят на мое лицо и проводят в кабинет, чтобы пробить паспорт по базе, хотя он российский. А в прошлый раз со мной ехал белорус, на его паспорт даже не посмотрели.

Продолжаем путь уже с белорусским водителем, который возвращается в райцентр:

- Раньше на нашей территории стоял пост ГАИ, а сейчас убрали. А паспорта россияне проверять начали уже несколько месяцев назад. Просто смотрят на гражданство: если украинец или молдаванин, то отправляют на международный пункт пропуска. То есть, здесь пускают только белорусов и россиян. Хотя дальнобойщиков пропускают, и видел, как украинские гастарбайтеры проезжали - наверное, у них были специальные отметки.

Пограничных столбов у трассы мы нигде не заметили. Не видели их, а также пограничных патрулей, и жители белорусских деревень, которые находятся у самой границы.

Лесные дороги на Россию есть, но сейчас они все заметены снегом

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Конечно, лесные дороги на Россию есть, но сейчас они все заметены снегом, поэтому по ним никто не ездит. Осенью еще ездили, и россияне к нам ездили, никто не останавливал, а как весной будет, посмотрим, - говорят в деревне Хорошевка.

Напомним, накануне введения погранзоны в ФСБ России пояснили, что она «не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска через государственную границу РФ». Однако погранзона, в которую вошли приграничные российские деревни, предполагает пропуск для въезда. То есть, тот кто не живет в приграничной деревне и не имеет там близких родственников, не может находиться в таком населенном пункте без специального пропуска. Проехать его на автобусе или машине можно, а останавливаться - нет, иначе могут оштрафовать. Но пока белорусов пускают в приграничную зону без пропусков, говорят местные жители.

Павел Мицкевич, kp.by