Эксперт: У нас в образовании махновщина 1 8.02.2017, 10:39

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По заданию Лукашенко школьную программу обещают изменить уже к новому учебному году.

3 февраля во время «Большого разговора» Лукашенко вновь поручил пересмотреть школьные программы и учебники для того, чтобы оптимизировать нагрузку на детей, пишет «Завтра твоей страны».

4 февраля министр образования Игорь Карпенко заявил, что у школьников должно быть больше уроков труда.

5 февраля вице-премьер Василий Жарко на ОНТ рассказал, что над новой школьной программой трудятся в рабочей группе, в которую входят опытные учителя и руководители институтов. Первые результаты работы группы Жарко пообещал уже к новому учебному году.

Профессионалы так не работают

Репетитор Евгений Ливянт очень критически оценивает перспективы изменений к лучшему в среднем образовании в связи с инициативами чиновников. Он предлагает задуматься, как скажется на работе школы всего лишь увеличение количества уроков по труду.

Для этого необходимо: больше учителей труда («Где их найдут? Успеют ли переподготовить?»), больше мастерских («Есть ли для этого возможность?»), разработка новой программы и закупка нового оборудования («Будут учить как в XIX веке или как в XXI-м?»).

– Так это мы задались вопросами только по одному предмету, — уточняет эксперт.

В белорусском школьном образовании системный кризис, считает Евгений Ливянт.

— Но я вижу только судорожные попытки небольших трансформаций без глубокого изучения последствий, — подчеркивает эксперт. — Мы же страна айтишников, поэтому должны знать, что сначала нужно дать техническое задание, потом написать программу, затем отдать тестировщикам на выявление проблем, только после этого выпустить пробную версию, а не сразу внедрять в производство. Так почему везде это делается, а в образовании нет? Почему никто не додумывается пришпандорить на БелАЗ на один двигатель больше, и не спереди, а сзади, а в образовании такие эксперименты допустимы? Это же волюнтаризм. У нас в образовании махновщина: достал саблю из ножен и поскакал брать высоту. Поменялся атаман – все стали делать по-другому.

Время покажет, что получится из изменений школьной программы, над которыми сейчас работают.

— Но пока это выглядит смешно, а точнее говоря, стыдно, так серьезные дела не делаются, профессионалы так не работают, — заключает Евгений Ливянт.

Вопрос не в том, чтобы что-то из школьной программы выбросить, а в том, чтобы найти баланс

Эксперт Либерального клуба Вадим Можейко считает, что при реформе школьной программы важно добиться, чтобы, с одной стороны, среднее образование давало школьникам то, что им потом пригодится в жизни, а с другой – чтобы оно отвечало требованиям вузов и потребностям абитуриентов.

– На сегодня с этим есть проблемы. Не все хорошо и с гуманитарными предметами, и с естественными. Об этом говорят востребованность услуг репетиторов и грустные результаты на централизованном тестировании, – отмечает Вадим Можейко.

Учитывая предыдущий опыт, собеседник сомневается, что в правительстве при оптимизации школьной программы смогут добиться изменений к лучшему. По его мнению, было бы полезно подключить к обсуждению общественные инициативы, независимых экспертов и репетиторов, которые могли бы привнести свежий взгляд.

– Вопрос не в том, чтобы что-то из школьной программы выбросить, а в том, чтобы найти баланс, понять, каких знаний недостаточно, а каких с избытком. И стоит задуматься: может быть, проблема просто в том, что в средней школе не хватает еще одного класса, и мы зря отказались от 12-летки? – говорит эксперт Либерального клуба.