Вынести Ленина 7 Борис Парамонов, «Радио Свобода»

8.02.2017, 10:46

9,533

Борис Парамонов

Фото: «Радио Свобода»

Примириться с Октябрьской революцией можно только, простившись с ней, буквально – забыв ее: другие сейчас дела и заботы.

2017-й – столетний юбилей великой русской революции. Такую дату нельзя не отметить, нельзя не подвести некоего итога. Итог, однако, малоутешительный: последствия разрушительной революции отнюдь не ликвидированы. Можно сказать, что не изжит главный фактор, в свое время вызвавший революцию, - общественный антагонизм. Общество по-прежнему расколото, и дело совсем не в том, сколько процентов набирает та или иная позиция – 86 или 14. Дело не в количестве, а в качестве. Страна расколота по культурному признаку, в ней нет элементарного духовного единства. Поэтому идеология национального примирения, задействованная ныне и сказавшаяся, допустим, в замене праздника годовщины революции днем национального единства, не эффективна, никакого примирения, никакого единства нет.

Здесь не место говорить о социально-экономических причинах нынешнего не совсем желательного положения. Хочется обратить внимание на некоторые, так сказать, невещественные факторы. Жизнь как отдельного человека, так и обществ определяется не одними только материальными обстоятельствами. Есть недавний и куда как убедительный пример: аннексия Крыма. Никакой «прагматики» в этой акции не было, тем не менее она вызвала громадные последствия в настроениях общества и, как ничто другое, способствовала увеличению престижа власти внутри страны, причем подчас среди тех самых 14 процентов российских, скажем так, европейцев. Отнюдь не один условный «Уралвагонзавод» одобрил эту акцию и пережил некоторое воодушевление. «Пользы» тут не было и нет, только лишний груз на шею, но позитивный эффект все равно у многих имел место. То есть человек, люди живут не только в материально ощутимой реальности, но и в символическом пространстве. Это пространство, как в очередной раз все могли убедиться, не менее важно, чем, допустим, размер жилой площади.

Мы это говорим к тому, что есть в нынешней России один сюжет, решение которого может поспособствовать как раз тому национальному примирению, которое вроде бы поставлено в порядок дня нынешнего юбилея. Это вопрос о Мавзолее Ленина. Вопрос обсуждается еще с 90-х годов, да так и висит нерешенным. Вот сейчас его и надо решить: вынести Ильича в сотую годовщину его великой революции. Захоронить, как он или его семья хотели, в семейном склепе питерского Пискаревского кладбища. И сделать это не тайком, не тихой сапой, а в некоем торжественном ключе, как некое общенациональное действо. Так сказать, парадное прощание с вождем великой революции, отдающее последний почет – но почет! – несомненному лидеру действительно лихих годов России. Отдать ему должное, мирно простившись с ним.

Лучше мирное прощание, чем чуть ли не сто лет длящаяся двусмысленность: человек, наследие которого отвергнуто последней революцией и которое открыто осуждает нынешний лидер, занимает главное место в российском символическом пейзаже, располагаясь в самом центре столицы. Это поневоле тяготит и смещает силовые линии российской политики и мысли, российского духовного наследия - как топор, подложенный под корабельный компас.

Ибо примириться с Октябрьской революцией можно только, простившись с ней, буквально – забыв ее: другие сейчас дела и заботы. Забудем злобу прежних дней, забудем этого человека, спишем этот русский долг, скинем этот груз. И всем станет легче.

Борис Парамонов, «Радио Свобода»