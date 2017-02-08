В Заславле издали уникальный справочник о флагах и гербах стран мира 8.02.2017, 11:06

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Леонид Спаткай

Символам Беларуси посвящен отдельный труд.

Житель Заславля Леонид Спаткай издал уникальный в своем роде справочник о флагах и гербах стран всего мира. Речь о серии из пяти книг под общим названием «Гербы и флаги стран мира». Кроме того, символам Беларуси посвящен отдельный труд — «Нацыянальныя і дзяржаўныя сімвалы Беларусі».

Материалы собирались 17 лет. Серия исполнена в электронном формате, но есть возможность приобретения и «бумажной» версии, которую можно заказать в издательстве «Издательские решения» или в интернет-магазине «Ozon» (печать по требованию). Электронные же версии книг на сайтах «Академик», «ЛитРес», «Amazon», «OZON», bookmate.com, knignik.net, libsov.ru и т.п. и даже на «Google Play».

Справочник достаточно специфический: далеко не бестселлер и особых дивидендов явно не принесет. Однако автор не задавался целью разбогатеть на этом.

«Не все в этом мире измеряется деньгами. В моральном плане я доволен тем, что получился хороший справочник, который будет полезен не только любителям, но и профессионалам, например, дипломатам», - сказал Леонид Спаткай в интервью сайту «Свободные новости плюс».

Он также является автором серии «Пограничники Беларуси».

«Я его составитель и редактор. Фактически это сборник документов за 1918—1950 гг. о пограничных формированиях, дислоцировавшихся на территории Беларуси или принимавших участие в боях по ее защите», - отметил Спаткай.

Кроме того, в «Издательских решениях» опубликована еще одна книга «Пограничные формирования Беларуси», а в ближайшее время выйдут еще две: «Во главе пограничной службы Беларуси» и «Пограничники-белорусы — комбриги, комдивы, генералы».

В перспективе — публикация книги или нескольких, но под общей «шапкой» — «Пограничная летопись Беларуси»: об истории установления границ и их обустройства, становления и развитии пограничной охраны на территории Беларуси со времен Полоцкого княжества до наших дней.

«Да, писательством на хлеб с маслом не заработаешь. Кстати, все свои гонорары за изданные бумажные книги я получал опять же книгами, которые потом дарил родным, друзьям и сослуживцам.

А живу пенсией за долголетнюю службу в армии и пограничных войсках, есть и то, что называют подработкой. В общем, как многие мои ровесники», - резюмировал автор.