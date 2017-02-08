Под Мадридом открыли первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере 1 8.02.2017, 11:40

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Фото: @Paralelo20

Мост имеет в длину 12 метров и в ширину около двух.

В городе Алькобендас, провинция Мадрид, в конце прошлого года торжественного открыли первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере из специального бетона, пишет newsru.com.

Необычная конструкция, которую уже вовсю тестируют пешеходы, перекинута через небольшой ручей в городском парке Кастилья-Ла-Манча. Мост имеет в длину 12 метров и в ширину около двух. Проект реализован Институтом передовой архитектуры Каталонии (IAAC) при поддержке местных властей. Сколько времени ушло на печать моста, не уточняется. Известно лишь, что работы велись на большом принтере и что конструкция состоит из восьми секций, которые уже в собранном виде были привезены в парк.

Разработчики в комментарии журналисам отметили, что это быстро возводимая и устойчивая конструкция с очень экономным расходом материала. В будущем такие мосты могут иметь любые формы.

Судя по твитам пользователей, мост за месяц эксплуатации выстоял:

#Alcobendas es la ciudad en la que el deporte 💪 lo puedes complementar viendo maravillas como esta👇

¡Primer puente 3D del mundo! pic.twitter.com/qSgmQdkOeT — Ángel González (@angelgon98) 21 января 2017 г.