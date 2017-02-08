Доходы диктатора от нефти упали на 40% 3 8.02.2017, 11:42

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Экспорт белорусских нефтепродуктов в денежном выражении в 2016 году сократился почти на 40%.

В 2016 году экспортные поставки белорусских нефтепродуктов снизились в физическом выражении на 23% и составили 13 млн тонн, сообщает БелаПАН.

В денежном выражении экспорт нефтепродуктов составил в 2016 году 4 млрд долларов и сократился (на фоне снижения мировых цен на нефть) примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Следует отметить, что географическая структура экспорта белорусских нефтепродуктов в 2016 году претерпела заметные изменения. Так, если в 2015 году Беларусь экспортировала в Украину 3,2 млн тонн нефтепродуктов, то в 2016-м — 4,3 млн тонн, то есть на треть больше. В прошлом году также увеличились на треть поставки нефтепродуктов в Нидерланды и почти в три раза — в Польшу.

В то же время в Россию Беларусь экспортировала менее 300 тыс. тонн нефтепродуктов и снизила поставки на восточный рынок на 70% по сравнению с 2015 годом.

Белорусские власти объясняли в прошлом году сокращение поставок нефтепродуктов на российский рынок тем, что по ценовым условиям реализация белорусского топлива в России невыгодна.

В свою очередь российские власти, ссылаясь на ранее подписанные соглашения с Беларусью, настаивали на том, чтобы на российский рынок было поставлено 1 млн тонн автобензинов.

В связи с тем, что Москве и Минску по этому вопросу не удалось найти компромисса, а также из-за газового спора правительство России приняло решение резко сократить поставки нефти в Беларусь.

В 2016 году Россия, согласно изначальным договоренностям, должна была поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти. В первой половине года в страну ежеквартально поступало около 5,5 млн тонн нефти. Однако со второго полугодия поставки были сокращены — сначала до 3,5 млн тонн в квартал, а в четвертом квартале — до 3 млн тонн.

Переговоры между Москвой и Минском об условиях урегулирования нефтегазового спора длились практически весь 2016 год, однако к конкретным результатам не привели.

Следует отметить, что сокращение поставок российской нефти в Беларуси уже привело к заметному снижению переработки углеводородного сырья на белорусских НПЗ. Так, Мозырский НПЗ в 2016-м переработал около 10 млн тонн нефти, что на 20% меньше по сравнению с уровнем 2015 года.