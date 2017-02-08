ИП из Лиды насчитали $500 сверх налогов 3 8.02.2017, 12:03

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Очередная история о том, как государство «доит» индивидуальных предпринимателей.

В Беларуси лидчанка Лия Чайко живет уже более двадцати лет, но белорусского паспорта у нее нет до сих пор. Переехав в Лиду из России, женщина не отказалась от гражданства соседней страны. Будучи законопослушным человеком, Лия оформила в Беларуси вид на жительство, который все это время продлевался.

Несколько лет назад женщина решила заняться в Беларуси бизнесом. Собрала все необходимые документы и зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем, пишет belaruspartisan.org.

Ее бизнес – это не торговля вещами, техникой или каким-нибудь другим ходовым товаром. Индивидуальный предприниматель Лия Чайко оказывала нуждающимся психологические консультации. Все чинно, все законно.

Но совсем недавно женщина получила письмо из налоговой, в котором сообщалась, что индивидуальный предприниматель задолжала белорусскому бюджету чуть более 900 рублей налога за прошлый, 2016-ый, год. И это при том, что доход от ее предпринимательской деятельности за этот период составил всего 60 рублей…

- Свое небольшое дело я открыла в 2009-м году, - начинает рассказ женщина. У меня не было ни фирмы, не офисного помещения, я просто оказывала людям психологические консультации. Чтобы эта деятельность была законной, я оформилась как индивидуальный предприниматель. Если ко мне были просьбы-обращения, то я встречалась с людьми, разговаривала. Все это надлежащим образом оформлялось. Не сказать, что это было дело всей моей жизни – никаких особых дивидендов мне эта деятельность не приносила. У меня было оформлено ИП, которое ни к чему меня, по сути, не обязывало.

- Почему не обязывало? А уплата налогов?

- В этом-то вся и проблема. До недавнего времени иностранные граждане, в том числе и индивидуальные предприниматели-иностранцы, никаких выплат в Фонд социальной защиты Беларуси не платили. Я об этом хорошо знала, иначе бы может быть и не пошла бы в «бизнес». Помню, что еще в 2012-м году я писала соответствующее заявление: поскольку являюсь гражданкой другого государства, то прошу освободить меня от уплаты налога в ФСЗН. Закон разрешал мне ничего не платить и я этим правом воспользовалась.

Ситуация в корне поменялась в начале прошлого года – вступил в силу указ №534 за подписью Лукашенко. Документ называется «О вопросах социального обеспечения». Там есть подпункт, согласно которому иностранные граждане, являющееся индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь, подлежат обязательному государственному социальному страхованию. Иными словами, с января 2016-го я была обязана уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения.

- И много вы должны государству?

- Беда в том, что ни сном, ни духом не знала о существовании этого указа. Вы можете представить, я не читаю передовицы государственных газет, я не знала того, что условия ведения бизнеса для иностранцев в Беларуси поменялись. Мне никто не позвонил тогда из налоговой или еще откуда-нибудь. Проверяющих и контролирующих органов же хватает…

Я понимаю, что незнание закона не освобождает от ответственности, но и вы поймите: я не торговала колбасой или одеждой, товарами так сказать первой необходимости. Я занималась оказанием психологических консультаций. Вы можете представить себе уровень дохода от такой деятельности в стране, где люди вынуждены экономить на продуктах и лекарствах? Разве им до психологических консультаций? Все что я смогла заработать за прошлый год – 60 рублей, а налога должна уплатить почти в 20 раз больше - 989 рублей.

- Откуда взялась эта сумма?

- Я увидела ее в официальном письме, которое получила из лидского фонда социальной защиты населения. Увидела и обомлела… Пошла к ним, там показали этот указ Лукашенко. Даже в Гродно их начальству позвонила: там сказали, как отрезали – надо платить…

Оказывается, расчет таких платежей производится по общей системе от величины минимальной зарплаты по стране. За 2016 год размер взноса за 12 месяцев составил 989,06 рублей. Вот и скажите мне, где логика? Какое отношение я имею к средней зарплате по Беларуси? Я понимаю, если бы налог высчитывали с той суммы, которую я заработала. Брали бы эти 60 рублей и отнимали бы, сколько им надо…

Но и это еще не все: кроме того, что с меня хотят взыскать неподъемную сумму налога, еще и штраф начислят. Если я до 1 марта этого года не заплачу налог, а взять мне эти деньги негде, то в отношении меня будет начато административное производство. Проще говоря, будет суд, за то что я не оплатила налог. И будет штраф – 5% от суммы долга, а это еще порядка 200 рублей…

У нашей семьи, а живем мы вместе с мужем и семилетней дочкой, таких денег сейчас просто нет. Куда писать, куда обращаться? Самое страшное и унизительное, что меня ждет – это возможная опись имущества в счет погашения долга. Я же не могу в одночасье взять эти деньги из воздуха…

Поэтому придут, наверное, мебель описывать будут, еще что-то… Единственное, что в моих силах – это закрыть свое индивидуальное предпринимательство. Что я, кстати, уже и сделала. Таким образом, предпринимательской деятельности уже нет, а вот долги за нее – остались…

Я кинулась в посольство России, объяснила ситуацию, правда, там сказали, что такие вопросы не решают. Получается, что я осталась один на один со своей бедой, а это для нас реально – беда. Веры в то, что белорусское государство «включит заднюю» и отменит свои же, я считаю, несправедливые законы, у меня нет. И как мне выйти из этой ситуации, я пока не представляю…