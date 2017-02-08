Таможенники ждут Андрея Санникова в Беларуси 13 8.02.2017, 12:11

Экземпляры книги «Белорусская Американка или выборы при диктатуре», ранее конфискованные на границе, возвращены.

Об этом сообщил автор книги, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

«Ситуация в Беларуси становится все чудесатее. Вернули мои книги, изъятые в ноябре прошлого года у жены Ирины на гродненской таможне. Изымали якобы на экспертизу. Книги вернули, а экспертиза оказалась сверхсекретной. Не то чтобы не ознакомили, даже издалека не показали и не сообщили, к каким выводам пришли эксперты. Зато сказали, что проблем с ввозом книг не будет. Дали слово джентельмена, таможенного...», - написал Санников в Фейсбуке.

Подробности о том, как возвращали книги, рассказал Charter97.org координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель.

«На въезде на территорию погранперехода я сразу сказал, что еду за книгами, конфискованными пару месяцев назад. В ответ один из пограничников сразу заулыбался: «А, Санникова… Знаем-знаем». Меня провели в помещение, где располагается таможня, очень вежливо спросили, как доехал, все ли в порядке и через пару минут принесли книги. Еще уточнили, нужно ли упаковывать их.

Единственная заминка возникла, когда я попросил показать результаты экспертизы. Таможенники смущенно сказали, что у них таких документов нет, они в каком-то «центральном архиве». Более подробной информации, что за «центральный архив» и как туда попасть, они так и не смогли сообщить. При этом замначальника таможни гарантировал, что никаких проблем при перевозке книги через границу больше не будет. Уже когда мы прощались, пограничники передали привет Ире Халип и пожелали скорейшего возвращения на родину Андрею Санникову» - сообщил активист.