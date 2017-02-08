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Видеофакт: Барак Обама катается на водных лыжах на Виргинских островах

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  • 8.02.2017, 12:14

Бывший глава Белого дома соревнуется с миллиардером Ричардом Брэнсоном.

Миллиардер Ричард Брэнсон поспорил с бывшим президентом США Бараком Обамой, что научится кататься на фойлборде, а Обама овладеет кайтсерфингом. Чтобы разрешить спор, Брэнсон и Обама устроили заезд на курорте миллиардера на Виргинских островах. И Обама выиграл, пишет meduza.io.

Бывший президент сумел проехать на доске 100 метров, в то время как Брэнсон преодолел на фойлборде всего 50 метров.

По словам Брэнсона, незадолго до выборов президента США в 2008 году Обама занимался серфингом на Гавайях. После того, как Обама стал президентом, глава службы безопасности заявил ему, что в ближайшие 8 лет Обама заниматься серфингом не будет. Поэтому миллиардер предложил экс-президенту необычный спор.

«В конце концов, после всего, что он сделал для мира, я не могу завидовать его заслуженной победе. Сейчас он уехал, а я собираюсь вернуться в воду, чтобы практиковаться для следующих соревнований», — написал Брэнсон.

Миллиардер планирует повторить заезд в следующий визит Обамы на Виргинские острова.


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