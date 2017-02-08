Доходы от экспорта калия упали почти на четверть 2 8.02.2017, 12:20

Экспорт белорусских калийных удобрений в денежном выражении в 2016 году снизился на 23% по сравнению с 2015 годом.

Как свидетельствуют предварительные статистические данные о результатах внешней торговли, в физическом выражении экспорт калийных удобрений в прошлом году составил 5,7 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). Это на 3% больше показателя 2015 года, пишет БелаПАН.

Непропорциональная динамика экспорта калийных удобрений в физическом и денежном выражении обусловлена снижением средней цены экспортируемых калийных удобрений — в 2016 году она уменьшилась примерно на четверть по сравнению с 2015-м.

Основными потребителями белорусских калийных удобрений в прошлом году по-прежнему были Бразилия, Индия и Китай. На рынки этих стран отгружено около половины калийных удобрений, которые в 2016 году экспортировала Беларусь.

Руководство «Беларуськалия» называло несколько причин, которые привели к заметному сокращению экспорта белорусских калийных удобрений в денежном выражении.

«Кризисные явления на мировом рынке калия, низкая покупательская способность наших основных заказчиков, позднее подписание некоторых основных контрактов привели к снижению стоимости калийных удобрений на внешних рынках», — пояснил гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый, подводя итоги в конце 2016 года в отраслевой газете «Калийщик Солигорска».

ОАО «Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений. Свыше 90% произведенной продукции предприятия уходит на экспорт (более чем в 90 стран). По данным Международной ассоциации удобрений, на белорусское предприятие приходится седьмая часть мирового объема производства калийных удобрений.

Напомним, экспорт белорусских нефтепродуктов в денежном выражении в 2016 году сократился почти на 40%.