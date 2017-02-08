Советник главы МВД Украины: Захарченко и Плотницкому лучше побыстрее сдаться 3 8.02.2017, 12:34

Александр Захарченко

Фото: РИА «Новости»

Зорян Шкиряк посоветовал главарям «ЛНР»/«ДНР» прекратить свою деятельность и сдаться СБУ.

После ликвидации донецкого боевика Михаила Толстых (Гиви) может последовать ликвидация главарей террористических группировок "ДНР" И "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Такое заявление сделал советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы только что провели консультативное совещание с нашими коллегами из СБУ, мы общались с Юрием Тандитом, помимо прочих, и вышли на консолидированную позицию. Учитывая те обстоятельства, которые сегодня сложились на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области, в первую очередь речь идет о целенаправленной ликвидации главарей российских террористических банд "ЛНР", "ДНР", мы предлагаем Захарченко и Плотницкому сдаться украинской власти, дойти до ближайшего отделения СБУ или Нацполиции и показаться украинской власти. Потому что, учитывая ситуацию, следующими могут быть именно они", – заявил он.

Сегодня утром, 8 февраля, "минобороны ДНР" сообщило об убийстве "в результате террористического акта" донецкого боевика Михаила Толстых, известного как "Гиви".

Источник "Интерфакса" в "правоохранительных органах "ДНР" заявил, что боевик Гиви был взорван в собственном кабинете в Донецке.

Михаил Толстых (Гиви) – гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины, после армии работал грузчиком на канатном заводе.

В 2014 году присоединился к пророссийским боевикам, возглавил группировку "Сомали". Участвовал в боях за донецкий аэропорт и Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими солдатами. В отношении Толстых в Украине применяется процедура заочного осуждения, он был объявлен в розыск.