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В Калининградской области прошли учения с новейшими системами С-400

  • 8.02.2017, 12:43

Россия продолжает угрожать странам Балтийского региона.

Зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений в Калининградской области РФ отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника, сообщил РИА "Новости" начальник пресс-службы Балтийского флота капитан 1 ранга Роман Мартов.

"В Калининградской области прошли учения соединения противовоздушной обороны Балтийского флота, в ходе которых боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника с применением современных средств воздушно нападения", — сказал Мартов.

По плану учений, средства радиолокационной разведки флота отработали обнаружение воздушного нападения условного противника и наведение С-400 на поражение. Прикрытие С-400 осуществлялось боевыми расчетами зенитного ракетно-пушечного комплексов "Панцирь-С1".

"В рамках учения боевые расчеты соединения уничтожили более 30 условных воздушных целей. После отражения атаки ракетные комплексы совершили марш в новый позиционный район под прикрытием ЗРПК "Панцирь-С1" для продолжения выполнения поставленной боевой задачи", — уточнили в Балтфлоте.


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