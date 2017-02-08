Почему минчане не хотят платить за проезд 8.02.2017, 12:51

Столичные контролеры рассказали и показали самые животрепещущие истории из своей практики.

Убегать, обманывать, просить прощения — на что только не готовы люди, чтобы не платить за проезд в городском транспорте. Журналист tut.by провел несколько часов с сотрудниками контрольно-ревизорной службы агентства «Минсктранс», чтобы узнать, почему минчане ездят зайцем.

Встреча с контролерами Галиной Гринкевич и Ларисой Макаровой произошла на диспетчерской станции на улице Карастояновой около 10 утра в будний день.

Женщины шутят, что зайцев в это время уже не так много, как было с утра.

— Надо было вам в 6 утра выезжать, когда начинается наш рабочий день — столько зайцев! — рассказывает Галина и показывает свои записи. — Раз, два, три, четыре… смотрите, сколько человек!

Наш маршрут — от Карастояновой через Веры Хоружей до площади Мясникова. Пока журналист заходит в автобус, женщины в два голоса рассказывают истории.

— Однажды спрашиваю у девушки, какого она года рождения. Отвечает, что 2001. Уточняю: «Вам 15 лет?» Она говорит, что да. Паспорта у нее не было, поэтому говорю напарнице, чтоб вызвала наряд. Тут девушка вдруг спохватилась и говорит: «Не надо наряд, возьмите паспорт». Смотрю, а там 1990 год рождения!

Если бы девушка не показала контролерам паспорт, наряд милиции действительно пришлось бы вызвать. Дело в том, что работники ревизорной службы не могут оштрафовать человека или составить протокол, если при нем нет документа, удостоверяющего личность. Сделать это могут лишь сотрудники милиции. Такое правило действует уже год.

Вскоре журналист убедился в этом лично. В троллейбусе № 29 не оплатил проезд молодой парень на вид 20 лет. На все попытки узнать, почему он ехал зайцем, парень не реагирует. Паспорта с собой нет.

— Лариса Григорьевна, вызывай, — не выдерживает Галина Михайловна.

Молодой человек не поверил, что милиция действительно приедет, но когда понял, что это не шутки, грозит, что убежит.

— Если на «конечке» никого не будет, я убегу, и вы мне ничего не сделаете.

Но на площади Мясникова троллейбус уже ждали два сотрудника правоохранительных органов. С ними парень вел себя сдержаннее и на вопрос о том, почему не оплатил проезд, тихо сказал: «Нет денег».

Лариса Григорьевна признается, что часто проезд не оплачивают пожилые люди, особенно бабушки, но вообще без билета ездят сейчас и молодежь, и трудоспособные люди.

— Сидит она, 80-летняя, ну как же я ее оштрафую?

Напомним, с 1 января 2017 года за безбилетный проезд в городском транспорте пассажир наказывается штрафом в размере 11 рублей 50 копеек. Помимо штрафа, нарушитель также должен оплатить и проезд (в наземном транспорте цена сейчас — 55 копеек).

— Представляете себе, заходишь, бывает, в транспорт, а там сидит мадам в шубе, кожаных сапогах и едет бесплатно. Когда честно сознается и платит штраф — хорошо. Но часто бывает, что говорит: «Я еще не доехала до своей остановки, платить не буду». Выходить отказывается и сидит дальше, — продолжают рассказывать контролеры. Кстати, плохо одетых или откровенно нищих безбилетников мы в этот день не встретили.

Встречаются зайцы и среди студентов — как колледжей и лицеев, так и вузов.

— У меня бывает такое, что денег нет не то что на проезд, но даже на покушать, — рассказала накануне студентка столичного вуза, которая часто оказывается в рядах зайцев. — Живу от стипендии до стипендии на 82 рубля. Мама звонит, спрашивает: «Деньги есть?». А что я ей скажу? Говорю, что есть. Она ведь мне последние отдаст, а сама будет сидеть без гроша в кармане. Родители и так платят мне за съем жилья.

Если заяц признает себя виновным и согласен заплатить штраф, то протокол об административном правонарушении не составляется — ему лишь выдают квитанцию.

Снова заходим в 29 троллейбус. Мужчина лет 35, увидев контролеров, кинулся выбегать, но не успел.

— Да я только что зашел и не успел еще оплатить!

— Мужчина, мы на остановке заходили одни, не надо врать, — сурово говорит Галина Михайловна.

— Да я только что зашел, на этой остановке! — продолжает гнуть свою линию безбилетник.

— Скажите честно, что вы не оплатили, и всё.

— Я не оплатил.

— Почему?

— Денег нет, работы нет. Как платить? Вот, смотрите, в моем кошельке пусто (мужчина достал кошелек и несколько раз вывернул его).

— А куда вы едете? Устроились бы к нам контролером! Нам мужчины нужны, — тут же предлагают ревизоры.

— К другу, деньги занимать, а потом на биржу устраиваться. Ой, у вас же зарплаты небось маленькие. Сколько?

— 400 рублей.

Троллейбус остановился, и мужчина, причмокнув, выскочил из транспорта.

На часах уже 12.00. Галина Гринкевич подводит итог за 6 часов.

— 29 машин проверили, оштрафовали двоих, составили 7 протоколов…

— Зайцев стало однозначно больше, — поддерживает ее коллега.

В том числе и потому, что сейчас контролерам начали по-другому насчитывать зарплату. Если раньше платили за количество проверенных машин, то сейчас — за пойманных безбилетников.

— Раньше можно было покупать проездной на 5 поездок. Некоторые очень хитрые пассажиры, увидев нас на остановке, быстро прикладывали его к валидатору и ехали спокойно дальше. Теперь есть только 10−20 поездок на месяц, а это уже дороже, — приводят одну из причин неоплаты проезда контролеры.