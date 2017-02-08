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Завтра ожидаются морозы до 27 градусов

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  • 8.02.2017, 13:10
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По юго-западу Беларуси 9 февраля ожидается снег, слабая метель.

В четверг, 9 февраля, будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны ожидается снег, слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с, по юго-западу могут быть порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 17-24 градуса, в северо-восточных районах - 25-27 градусов мороза, по юго-западной части страны - 11-16 градусов ниже нуля.

Днем - от минус 7 по юго-западу до минус 15 градусов по северо-востоку Беларуси, сообщает БелТА.


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