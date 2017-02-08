В Татарстане нашли повешенным дальнобойщика из Могилевской области 4 8.02.2017, 13:18

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45-летний белорус был найден в кабине своего грузовика, припаркованного возле придорожного кафе.

В Елабужском районе Татарстана нашли повешенным 45-летнего жителя Могилевской области Беларуси, его тело было найдено в кабине его же грузовика. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Мужчина скончался в районе 14 часов того же дня в грузовике MAN около кафе «24 часа».

— Выясняются обстоятельства происшествия, по одной из версий, мужчина покончил с собой, — отметили в следствии.

Следственный комитет РФ ведет доследственную проверку.

В октябре 2016 года в Тамбовской области России был зверски убит белорусский дальнобойщик Игорь Кнороз, направлявшийся из Кормы в Казахстан.