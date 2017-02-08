Стал известен еще один претендент на пост главного тренера сборной Беларуси 1 8.02.2017, 13:26

7,170

Фото: eurosport.ru

Российский тренер является одним из основных претендентов на пост главного тренера сборной Беларуси.

Представители Александра Бородюка уже провели переговоры с АБФФ, сообщает by.tribuna.com.

Тренерскую карьеру Бородюк начал в 2001 году в «Крыльях Советов». На протяжении 11 лет (с 2002 по 2012) он входил в тренерский штаб сборной России, запомнившись ролью помощника Гуса Хиддинка и Дика Адвокаата. В 2014 году впервые за долгое время вывел московское «Торпедо» в Премьер-лигу, однако решил не оставаться в клубе. Последним тренерским местом работы Бородюка был казахстанский «Кайрат» в 2016 году, однако продолжительным сотрудничество не вышло – через месяц после начала сезона специалист расторг контракт с клубом.

Добавим, ранее в качестве кандидатов на пост тренера белорусской сборной назывались Николай Писарев, Леонид Кучук, Олег Кононов, Анатолий Байдачный, Валерий Карпин.