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В Минобороны рассказали, что за самолет летал вчера над Минском

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  • 8.02.2017, 13:33
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Ил-76 в небе над Минском 8 февраля
Фото: TUT.BY

Во вторник жители нескольких микрорайонов Минска видели в небе большой самолет и слышали громкий шум.

Самолеты могли заметить жители таких районов как «Кунцевщина» и «Каменная горка», а также в районе станций метро «Спортивная» и «Грушевка».

Журналисты tut.by обратился за комментарием в Минобороны. Представитель ведомства пояснил, что вчера проходили плановые полеты. В них участвовал, в том числе, и военно-транспортный самолет Ил-76.

Полеты над городом повторятся также сегодня, 8 февраля.

Ил-76 — довольно большой (длина — 46,6 м, высота -14,76 м, масса пустого — 90 000 тыс. кг) и надежный самолет, который хорошо зарекомендовал себя за годы эксплуатации. Экипаж Ил-76 насчитывает семь человек, крейсерская скорость доходит до 850 км/ч, практический потолок — 12 000 м.


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