Ученые назвали главный продукт для интеллекта 4 8.02.2017, 14:20

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Специалисты выяснили, что какой продукт способствует интеллектуальному развитию детей.

Ученые заявили, что частое употребление рыбы положительно влияет на интеллектуальное развитие ребенка. Рыба также способствует строительству новых клеток и помогает иммунной системе человека, пишет orthodox.od.ua.

Выяснилось, что содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты Омега-3 оказывают благоприятный эффект на развитие нервной системы.

В своем научном проекте ученые из Университета Северной Каролины напомнили, что в рыбе содержится большое количество фосфора, который чрезвычайно полезен для мозга. Наибольшую пользу для организма приносит мясо пикши, трески, камбалы, зубатки, скумбрии.

Эксперты также указали на то, что рыба помогает образованию новых клеток в организме детей, а витамины А и Д защищают от проблем костной системы.

Как сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова, вещества, которые содержатся в рыбе, действительно оказывают положительное влияние на мозговую и нервную деятельность человека.

«Могу сказать про взрослых, что действительно рыба очень полезный продукт для питания, там практически нет вредных веществ. И, действительно, употребление рыбы влияет на интеллектуальную деятельность, да и на физическую. В рыбе только полезные жиры и ее можно еcть практически без вреда для фигуры. Рыба еще очень полезна для костей. Рыба полезна для сосудов — она снижает уровень плохих холестеринов, положительно сказывается на иммунной системе. Вообще такой универсальный продукт», — подчеркнула она.