МИД РФ: Решение о выдаче Лапшина не соответствует духу союзнических отношений 13 8.02.2017, 14:28

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Москва отреагировала на экстрадицию блогера из Беларуси в Азербайджан.

"Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Беларусью. Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Напомним, блогер Александр Лапшин, имеющий в том числе российское гражданство, был экстрадирован из Беларуси в Азербайджан вечером 7 февраля, практически сразу после вынесения решения коллегией Верховного суда, которая подтвердила постановление Минского городского суда об экстрадиции блогера.

Лапшин был экстрадирован в Азербайджан несмотря на то, что его адвокат сообщила, что в отдел по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома подано ходатайство о предоставлении блогеру дополнительной защиты в Беларуси, также жалоба была направлена и в Комитет ООН по правам человека.

В Азербайджане Лапшину грозит до 8 лет лишения свободы за антиконституционные призывы и незаконный въезд в страну.

Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 17 января замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук постановил экстрадировать блогера в Азербайджан

За задержанного вступился Израиль, одна из стран гражданства Лапшина. По информации СМИ, израильский МИД обратился к белорусским властям с просьбой не выдавать Лапшина Азербайджану, пока с ним не поговорят дипломаты.

Замглавы миссии Израиля в Беларуси сумела попасть в СИЗО к Лапшину лишь 13 января, спустя почти месяц после его задержания. Израильские дипломаты передали азербайджанской стороне письмо Лапшина с извинениями на имя президента Ильхама Алиева.

Россия также выступает против экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Об этом на пресс-конференции 17 января сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ситуацию с Лапшиным прокомментировал и Лукашенко в ходе "Большого разговора" 3 февраля:

"Мы задержали его согласно решению Интерпола. Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану. Мы, конечно, вообще его можем выпустить, но это будет неправильно. Какие у нас основания его не выдавать Азербайджану? Никаких. Он сейчас что-то обжалует, но я уверен, что суд всё равно поддержит наше решение, потому что оно законно".

По мнению наблюдателей, блогер стал невольным заложником политических игр Минска, действующего в пику Москве и заигрывающего с Баку как с кредитором и возможным альтернативным поставщиком нефти.