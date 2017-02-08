В Бобруйске безработных заставляют ловить бродячих животных 8 8.02.2017, 14:37

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Фото с сайта korrespondent.net

Молодому специалисту с опытом работы водителя башенного крана предложили освоить профессию Шарикова.

Бобруйчанин Виталий зарегистрирован на бирже труда с 2016 года. Недавно он получил в центре занятости направление в ОАО «Спецавтопредприятие». Эта организация занимается в Бобруйске отловом безнадзорных животных. У молодого человека среднее профессиональное образование по специальности крановщик-стропальщик. До этого работал водителем, и в трудовой книжке имеются записи о работе по специальности.

– В центре занятости не могут предоставить вакансии по моей или схожей специальности. Предлагают работу грузчика или ловца бездомных животных. Водителем я пока работать не могу – права вернут только через полгода, а деньги нужны, так как живу с братом, инвалидом второй группы, и матерью-пенсионеркой. Недавно в довершении всего еще и «письмо счастья» из налоговой получил, – рассказал praca-by.info Виталий.

В ОАО «Спецавтопредприятие» Виталию в работе отказали, объяснили, что у него нет соответствующих навыков, чтобы заниматься отловом животных. В личном разговоре Виталий признался, что рад этому факту, ведь животных он любит и не представляет, как можно их убивать.

Корреспондент praca-by.info связался с организацией и выяснил, каковы критерии отбора на данную специальность. Оказалось, что предприятию требуется мужчина до 40 лет в хорошем физическом состоянии, без записей в трудовой книжке «уволен за прогулы», «появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения», без больших промежутков между периодами занятости.

– Данный случай показывает, что служба занятости не справляется со своей задачей, – комментирует ситуацию Галина Смирнова, лидер Бобруйской организации профсоюза РЭП. – Проблема безработицы в городе не может быть решена за счет направлений на работу ловцами животных или грузчиками. К тому же, это еще и вопрос морально-этического отношения человека к такого рода занятости. Получается, что либо ты идешь на сделку с совестью и получаешь работу (а ведь могут еще и отказать), либо отказываешься от нее и сидишь без денег. Историй подобно этой в стране сейчас десятки тысяч. Декрет №3 спровоцировал их опубличивание, люди понимают, что в таком положении оказались многие. Вопрос лишь в том, как сейчас поступит власть?