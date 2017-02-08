«На кредит для молодого специалиста купила плед — и получила проблемы с банком» 28 8.02.2017, 14:56

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Банк обвинил девушку в нецелевом использовании денег.

Марина отрабатывала распределение в Молодечно. Девушка решила воспользоваться возможностью от «Беларусбанка» и взяла льготный кредит на обустройство быта. На эти деньги она купила бытовые вещи и плед. Банк посчитал, что покупка пледа — это нецелевое использование кредита.

— Кредит я брала в 2013 году. Тогда взяла 13 миллионов под 5% годовых, — рассказала onliner.by Марина. — Приобрела по счету-фактуре нужные в хозяйстве вещи, тахту, постельное белье и мелочёвку. Шло время, кредит погашался... Вопросов со стороны банка ко мне не возникало. До недавнего времени.

Осенью прошлого года девушке позвонила начальница кредитного отдела и сообщила, что у Марины выявили нецелевое использование кредита. Мол, нужно оплатить штраф. Девушка стала разбираться.

— Деньги на приобретение товаров мне на руки не выдавались, и расчет с магазинами происходил только после проверки всех счетов-фактур сотрудницей банка — о нецелевом использовании с моей стороны не могло быть и речи, — считает Марина. — Я решила подъехать в банк и разобраться с ситуацией. Как мне показалось, начальница пытается прикрыть ошибки подчиненных, которые проверяли счета-фактуры.

Девушка оставила запись в книге замечаний и предложений. Вскоре она получила письмо из банка, в котором ей предложили вернуть сумму покупки — 23 рубля и повышенные проценты за пользование кредитом (двукратная ставка рефинансирования).

Банк объяснил это просто: в перечень предметов, которые подпадают под этот кредит, плед не входит.

— Вы были ознакомлены с информацией об условиях кредитования молодых специалистов по указу Лукашенко от 27.11.2000 №631, — ответил на обращение Марины банк. — В том числе с тем, что льготный кредит выдается на приобретение домашнего имущества (мебель, телевизор, холодильник, газовая или электрическая плита, стиральная машина, микроволновая печь, компьютер, монитор, пылесос, электрочайник, кухонная машина) и товары первой необходимости (одежда, обувь, постельное белье, одеяла, подушки, посуда), произведенные в Республике Беларусь.

По логике банка плед в перечень товаров первой необходимости не входит. Именно поэтому 23 рубля использованы фактически не по целевому назначению.

— Причина — ошибка и невнимательность сотрудника. Но почему плед нельзя отнести к постельному белью или одеялу, я не понимаю, — удивляется Марина. — Кроме того, что я заплатила за плед и вернула повышенные проценты, меня еще и оштрафовали. Пришло письмо с указанием, что я нарушила пункт 2.2.6 — не сообщила в банк данные о том, что сменила работу, переехала и поменяла паспорт. За это мне нужно было платить еще 31,5 рубля.

Если честно, я не поняла, почему с честным плательщиком по кредиту, со своим клиентом банк так обошелся. Вместо того чтобы помогать своим клиентам, они, наоборот, создают им проблемы на пустом месте. Зачем применять штрафные санкции к клиентам, которые добросовестно платят по кредиту?