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«Крумкачы» снимутся в фильме про футбол со звездой американского сериала

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  • 8.02.2017, 14:47
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Рабочее название фильма – «Несломленный».

«Крумкачы» анонсировали свое участие в крупном и многообещающем проекте по созданию полнометражного фильма западного формата, предназначенного для кинопроката на территории Беларуси, стран СНГ и Европы.

Предварительно, съемки фильма начнутся летом 2017 года, сообщает официальный сайт клуба.

Продюсер Виталий Островский и режиссер Герман Шорох взялись за разработку масштабного проекта, результатом которого станет фильм о спортсменах, снятый, по словам инициаторов, по канонам Голливуда. Рабочее название фильма - тоже в духе американских блокбастеров – «Несломленный».

«Главная идея - это впервые в Беларуси создать фильм на западный манер, - рассказал «Еврорадио» Виталий Островский. - То есть, сделать не то, что снимают наши восточные соседи или снимали в Беларуси раньше, а сделать фильм именно американского формата. Наша политика - создать нечто новое и прекрасное, вывести белорусское кино на новый уровень».

Для осуществления идеи команда собирается привлечь в том числе иностранных инвесторов и спонсоров, так как кино, подчеркивает Островский, будет коммерческим.

«Это будет кино не только о спорте, но и о жизни футболиста, который получил травму и не смог больше играть. ФК «Крумкачы» в фильме сыграет роль клуба, в котором будет играть главный герой», - рассказал продюсер.

Фильм появится в двух версиях: по-белорусски и по-русски. Планируется, что снимать его будет профессиональная сборная команда режиссеров из стран СНГ. Также создатели ведут переговоры со звездой, которая снимается в популярном американском сериале. Бюджет фильма, говорит Островский, будет не больше, чем у нашумевшего блокбастера «Мы, братья» (а его, как мы помним, сняли за 2,5 миллиона долларов).

В мае создатели фильма планируют провести всеобщий национальный кастинг, в ходе которого отберут актеров для главных ролей.


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