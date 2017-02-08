Белорусы о властях: Нет уже цензурных слов 14 8.02.2017, 15:33

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Елена Данько

От молодой мамы требуют заплатить 360 рублей незаконного налога.

Елена Данько на момент выхода декрета № 3 в апреле 2015 года уже стояла на учете в поликлинике. Женщина во время беременности решила не искать новую работу, а сконцентрироваться на здоровье своем и своего ребенка, а теперь государство требует от нее заплатить 360 рублей за «тунеядство».

«Нет цензурных слов, чтобы описать то, что я думаю про этот декрет. Так же как у каждого гражданина нашей страны», - рассказала молодая мама «Радыё Свабода».

«У древних греков было понятие долгового рабства, и если кто-то не мог заплатить по долгам, приходилось отправлять в рабство сначала детей, потом жену, а потом и себя. У нас сейчас аналогичная ситуация: если ты не можешь заплатить налог на «тунеядство», за тебя должен платить муж, а если и он не может – тебе угрожает 15 суток принудительного труда», - возмущается Елена Данько.

Платить грабительский налог молодая мама не собирается и намерена защищать свои права в суде. «Мне что, забрать эти деньги у своего ребенка и отдать их государству?», - говорит молодая мама.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».