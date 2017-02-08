Родители и школьники возмущены шестым школьным днем 8 8.02.2017, 16:01

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Белорусы отрицательно относятся к указу коммуниста Карпенко.

Министерство образования реорганизовало шестой учебный день и рекомендовало перенести на субботу профориентационные и спортивные мероприятия, факультативы, а также консультации с родителями. Intex-press спросила у барановичских школьников, родителей и учителей, что они думают об этом.

Мнения школьников

Анна, ученица школы №18:

– Заниматься физикой или математикой по субботам для меня очень сложно. Я лучше схожу в будний день, чем проснусь в выходной и пойду в школу к 9 часам утра. Но если это физкультура, и у меня нет планов на день, то я с удовольствием пробуду там полдня. И все-таки мне кажется, что шестой школьный день — это слишком, хочется отдыхать в выходные, а не учиться.

Максим, ученик школы №21:

– Очевидно, что шестой учебный день – это плохо. Не из-за того, что я не люблю учебу, а ввиду того, что каждому человеку нужен отдых. И я считаю, что сейчас учебная неделя хорошо сбалансирована: 5 дней работы и 2 дня отдыха. На субботу у меня свои планы: отдых и репетиторы.

Рита, ученица лицея №1

– Отношусь я скорее отрицательно, так как я учусь в 11 классе и с утра до вечера пропадаю в лицее. Времени для сна и личных дел и сейчас остается крайне мало.

Мнения родителей

Елена, мама ученика 2 класса:

– Детям и так много задают на дом, свободного времени остается мало. В субботу у моего ребенка 2 кружка. Если нужно будет заниматься в школе, то придется отказаться от кружков. При необходимости, конечно, ребенок будет посещать школу. Но очень этого не хочется.

Геннадий, отец ученика 7 класса:

– Мой ребенок по будним дням ходит в спортивные секции, поэтому я за то, чтобы в выходные дни он просто хорошенько отдохнул перед следующей неделей.

Галина, мама ученицы 10 класса:

– Моя дочь с нетерпением ждет каждые выходные, чтобы выспаться. Если она сама захочет ходить — пусть ходит, но заставлять ее я не буду. Мне шестой школьный день интересен скорее тем, что я смогу прийти в школу и пообщаться с учителями, хотя я могу это сделать и по по телефону.

Ирина, мама ученицы 1 класса:

– К такому нововведению отношусь скептически. Пока ребенок в первом классе и занятия по субботам совсем простые, я не против. Но, конечно, на выходные дни у меня есть свои планы, которые я не всегда могу подстроить под школу.

Татьяна, мама ученика 6 класса:

– На мой взгляд, выходные ребенок должен проводить в кругу семьи. Отец лучше научит сына прибить гвоздь и починить табурет, чем учитель по труду.

Мнения педагогов

Галина Ивановна, учитель географии:

– Для меня главная сложность такого нововведения – отсутствие желания у детей проводить субботу в школе. Руководство требует хорошей посещаемости, но я не могу заставить учеников, когда даже родители не готовы отпускать их по субботам в школу. И это можно понять: взрослые люди отдыхают два дня в неделю, так почему же у детей должен остаться всего один выходной?

Елена Николаевна, учитель биологии:

– Детские сады по субботам не работают, а моей дочери 3 года, брать ее с собой — значит посвятить занятие ей, а не пришедшим ко мне ребятам. Я не хочу выбирать между своим классом и собственными детьми.

Напомним, что 19 января министр образования Игорь Карпенко подписал приказ о новых формах работы в шестой школьный день, согласно которому по субботам в школах, помимо спортивных мероприятий, планируется проводить консультации с родителями по вопросам обучения детей, трудовое обучение и факультативы.