Россельхознадзор нашел в белорусском мясе листерии и сальмонеллы

Россельхознадзор нашел в белорусском мясе листерии и сальмонеллы5
- 8.02.2017, 16:05
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Ведомство нашло основания для запрета поставок говядины из Беларуси.
У Россельхознадзора есть основания для введения ограничений на поставки говядины со всей территории Беларуси, если не будут приняты экстренные меры по усилению контроля за безопасностью мяса. Об этом заявили «Интерфаксу» в отделе лабораторного контроля службы.
«Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Беларуси, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии», - заявил представитель контрольного ведомства.
Так, за период с 12 января по 8 февраля этого года листерии дважды обнаруживались в охлажденной говядине Жлобинского мясокомбината, а также в замороженной говядине предприятия «Полесье» (филиал Лунинецкого райпо). В таких же нарушениях замечены мясокомбинат «Кошелево» и Оршанский мясокомбинат.
Кроме того, у Россельхознадзора сохраняются претензии к безопасности поступающего из Беларуси мяса птицы.
В службе напомнили, что из-за нарушений в компании «Серволюкс» сначала сама Беларуси, а затем и Россельхознадзор запретил поставки в РФ ее продукции.
Сальмонеллы были обнаружены в этом году в мясе птицы, выработанном на племзаводе «Белорусский», в «Дубравском бройлере».
Как сообщалось, Россельхознадзор с 6 февраля запретил поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области в связи с тем, что через ее предприятия в РФ могла поступать говядина из Украины.
Работа Россельхознадзора вызвала недовольство Лукашенко, который в начале февраля потребовал от следственных органов республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству».
Во вторник МВД сообщило, что в целях предотвращения вреда экономическим интересам Беларуси проводит ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса страны («дискредитация деловой репутации конкурента»).
Как заявили в связи с этим в Россельхознадзоре, все претензии службы к белорусской продукции «опираются на довольно весомые факты, основанные на результатах лабораторных исследований либо конкретных случаях задержания как нелегальной продукции, так и продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям РФ».