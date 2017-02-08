На концерт Войтюшкевича и Некляева в Вильнюсе еще можно получить бесплатную визу 8.02.2017, 16:14

1,303

Из 450 билетов на концерт в продаже осталось только 60.

Музыкант Змитер Войтюшкевич и поэт Владимир Некляев при участии WZ-Orkiestra дадут совместный концерт в Польском доме в Вильнюсе с программой «Нашы каханыя» 4 марта. Концерт приурочен к 10-летию сотрудничества Войтюшкевича и Некляева, которое началось с альбома «Танга з ружай», изданного в конце 2006 году, и продолжается до сих пор.

Как сообщают организаторы, срок подачи документов на бесплатные визы продлен до 23 февраля включительно. Подать документы можно в посольстве Литвы в Минске, а также в визовых центрах в Минске, Барановичах, Бресте, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве и Пинске (через визовые центры подача платная - 20 евро).

Войтюшкевич рассказал «Радыё Свабода», что на концерт проданы почти все билеты: те, что продавались через интернет, закончились, остались только в «Театральной кассе» в Минске на улице Калинина, 5. Зал рассчитан приблизительно на 450 мест, осталось свободных около 60.

Музыкант собирается исполнять на концерте только песни на стихи Некляева и уверяет, что таких у него много. В числе их и самая популярная песня Войтюшкевича «Сцяг».

Войтюшкевич пытался дать большие концерты и в Минске: выступление в концертном зале «Атлант» был запланировано на 8 января и было расторгнуто из-за «непреодолимых препятствий» после начала продажи билетов. Годом ранее выступление Войтюшкевича в Минске запрещали из-за «порнографического и экстремистского характера» текстов песен, но не объяснили, чьи стихи были экстремистскими - Бородулина или Маяковского. Но музыканту удалось выступить в минском баре Beer & Wine 8 и 22 января.