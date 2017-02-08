Куба или Эстония? Леонид Злотников

8.02.2017, 16:21

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Леонид Злотников

Чем больше импортозамещение - тем беднее страна.

В 2015-2016 годах ВВП Беларуси, по данным Белстата, сократился на 6,4%, реальные денежные доходы населения – на 12,6%, продукция промышленности – на 7%, инвестиции – на 32,3%.

Происходит сокращение поддержки населения по всем видам социальных услуг. Но дно еще не достигнуто. Доходы населения, по моей оценке, могут упасть еще на 15-20%.

Движение Беларуси к «социализму» закончится каким-то подобием Венесуэлы или Кубы, либо Беларусь вернется на путь рыночных реформ. После дальнейшего снижения уровня жизни, второе кажется более вероятным. Но «рыночные» реформы могут оказаться реформами российского образца, т.е. переходом к модели олигархического российского капитализма, сформировавшейся в путинской России. А это еще один тупик. Поэтому в качестве антидота против неудачных реформ следует больше пропагандировать в СМИ не какие-то туманные «структурные реформы», а опыт тех стран, которые эти реформы успешно провели.

Из всех постсоветских стран наиболее радикальной и эффективной была трансформация экономики в Эстонии. С самого начала независимости власти страны объявили о планах превращения страны в «северный Гонконг». Ставка была сделана на создание либерального рыночного хозяйства с открытой экономикой. Продуманностью, последовательностью и динамикой рыночных реформ Эстония выделялась среди бывших союзных республик.

Напомним, что открытие экономики Эстонии для импорта товаров и прямых иностранных инвестиций было наиболее полным, без ввозных и вывозных пошлин и нетарифных ограничений (за исключением товаров роскоши, оружия и других исключительных товаров).

Открытие экономики Беларуси также должно быть в числе первоочередных мероприятий и в будущей реформе белорусской экономики. Но сделать это будет непросто. Не только в правительственных кругах, но и среди ученых немало сторонников протекционизма. Они утверждают, что открытие экономики приведет к закрытию ряда белорусских предприятий, которые не выдержат конкуренции с импортом, неконтролируемому росту безработицы. Возрастет нагрузка на бюджет по выплате пособий по безработице и одновременно уменьшатся поступления в бюджет импортных пошлин.

Но сторонники протекционизма не учитывают самое важное - открытие экономики и включение страны в международное разделение труда ведут к росту ВВП. И без банкротств уже морально устаревших и физически изношенных предприятий, переобучения рабочей силы, без ПИИ экономического роста уже не будет. И роста благосостояния населения тоже не будет.

Сначала рассмотрим, почему открытие экономики страны всегда вызывает в ней экономический рост. То есть напомним некоторые выводы экономической теории.

Еще Адам Смит, создав теорию абсолютных преимуществ, показал, что международная торговля перемещает производство товаров из тех стран, где затраты труда на их производство больше, в страны, где затраты труда на их производство меньше. При этом считается, что в каждой стране производятся товары с низкими затратами труда, которые она может экспортировать, и товары с высоким уровнем затрат, которые она будет импортировать, расплачиваясь доходами от экспорта.

Для нас важен вывод из теории Смита, что такая специализация производства всегда повышает уровень жизни населения торгующих стран.

Но есть ситуация в международной торговле, в которой теория Смита «не работает». Это происходит в случае разного технологического уровня развивающихся и развитых стран.

Поясним. Стоимость товара определяется затратами труда не только того предприятия, которое его выпустило, а затратами труда всех предприятий страны, приведших к производству этого товара на конечном (в технологической цепочке) предприятии. И чем далее в технологической цепочке от исходного сырья до экспортируемого продукта, тем больше отрыв в затратах общественного труда в странах с более низким технологическим укладом производства по сравнению с развитыми странами.

Вот близкий к действительности пример. В Германии на один гектар зерновых культур удобрений расходуется в 1,5 раза меньше, а урожайность зерновых почти в 2 раза больше, чем в Беларуси. То есть на один центнер зерна расходуется в 3 раза больше удобрений. При откорме скота на 1 центнер привеса бычков того же зерна расходуется в 1,5 раза больше, чем у них. В результате на1 центнер привеса удобрений расходуется уже в 4,5 раза больше (аналогичная ситуация и с другими ресурсами) и так далее. Если в описанном случае экспорт зерна еще может дать прибыль за счет низкой оплаты труда крестьян, то при экспорте мяса и низкая зарплата не поможет (экспорт говядины из Беларуси уже много лет генерирует убытки).

И чем дальше производимый товар от сырья, тем менее эффективна внешняя торговля развивающихся стран, то есть стран с более низким технологическим укладом. Получается, что для развивающихся стран, если следовать теории Смита, нечем торговать, кроме сырья. Экспорт остальных товаров просто убыточен.

Еще пример. В Беларуси экспорт леса в бревнах эффективен, а экспорт продуктов более глубокой переработки часто убыточен (даже после модернизации ряда предприятий деревообработки).

Антиглобалисты и социалисты наделали много шума, утверждая, что торговля в условиях глобализации выгодна только развитым странам. Последние хотят лишь выкачать дешевое сырье из развивающихся стран. Поэтому развитые страны в своих интересах агитируют за либерализацию торговли в мировом масштабе, за глобализацию.

Но есть, оказывается, еще одна теория международной торговли – теория относительных преимуществ, которая доказала, что мировая торговля выгодна для всех стран мира. Автор этой теории – Давид Рикардо, еще один классик экономической теории. Например, страна А, у которой затраты труда на производство товаров выше, может продать сначала товар Х в развитой стране В, а затем за вырученные деньги купить там же товар У. Практически по всем странам и по всем товарам подобные эффективные для обеих сторон сделки возможны.

Практика даже на постсоветском пространстве показывает высокую эффективность открытия экономики в начале рыночных реформ.

Практический опыт Эстонии, проведшей последовательную либерализацию экономики, дал хорошие результаты (см. таблицу) и достоин подражания будущими реформаторами Беларуси.

Некоторые итоговые показатели развития постсоциалистических стран. По данным Мирового банка и Всемирной Организации здравоохранения, 2015г.

Леонид Злотников, специально для Charter97.org