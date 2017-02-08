Откормленные тигры стали любимцами сети 1 8.02.2017, 16:30

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Фото: AsiaWire/people.cn

Фото были сделаны в парке для амурских тигров в китайском городе Харбин.

Фотографии перекормленных располневших амурских тигров получили вирусную популярность в китайских соцсетях, пишет tut.by.

Снимки были сделаны в парке для амурских тигров в китайском городе Харбин. На них хищники лениво лежат или расслабленно ходят, при этом выглядят они намного полнее своих диких сородичей.

Китайские пользователи принялись шутить, что животные слишком много съели во время китайского Нового года, как и многие другие жители страны. Издание «Жэньминь жибао» назвало животных «сверхочаровательными».

Китайская газета «Жэньминь жибао» пишет, что за здоровье животных можно не беспокоиться, так как тиграм свойственно больше есть зимой. Так они адаптируются к морозам — температура в этой местности может падать до -30 градусов. Летом тигры снова похудеют, утверждает издание.