Власти потратили на поиск «тунеядцев» уже почти $370 тысяч 2 8.02.2017, 16:38

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«Письмо счастья» от налоговой пришло приблизительно каждому 12-му белорусу.

По последним подсчетам налоговиков, 470 тысяч белорусов получили извещения на уплату налога на «тунеядство». Буквально за две недели эта цифра выросла на 30 тысяч! Получается, примерно каждого 12-го белоруса в трудоспособном возрасте записали в «тунеядцы», пишет kp.by.

Из тех, кто получил извещение, с государством «рассчитались» всего 44,5 тысячи человек (примерно каждый десятый). В казну от них поступило 13,4 миллиона рублей (почти 7 миллионов долларов).

Многие извещения приходят по ошибке тем, кому не надо платить: живущим за границей, декретницам, солдатам-срочникам и т. д.

Власти не только пытаются заработать на «тунеядцах», но и тратит на них деньги. Как минимум на доставку извещений заказными письмами, не говоря уж, например, об оплате труда сотрудников налоговой. Отправка одного заказного письма для юрлиц стоит 1 руб. 50 коп. Получается, на разосланные извещения государство потратило 705 тысяч рублей (367 тысяч долларов).

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».